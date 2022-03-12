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要求司機從台中趕到清境農場拖車 拒付2000元空趟費遭砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO是台中的道路救援業者，從台中趕到清境農場周邊作業，卻被客人放鳥，還被拒付2000元空趟費。圖片來源／ingimage
原PO是台中的道路救援業者，從台中趕到清境農場周邊作業，卻被客人放鳥，還被拒付2000元空趟費。圖片來源／ingimage

若已經叫車載貨或載人，但未履行約定就要支付給予司機空趟費，補貼他人浪費的時間和油錢。有名在台中從事道路救援的吳姓網友發文分享，他近期接獲來自清境農場的拖車要求，未料他已經開到山腳了，對方卻臨時取消服務，事後要求2000元空趟費還被嫌貴拒絕。貼文一出後，立刻吸引上千人按讚，不少人批評客人根本是吃米不知米價。

吳男近期在爆料公社」發文，貼出與客人的對話，只見該名客人要求吳男從台中到南投縣仁愛鄉仁和路附近民宿拖車，吳男回應大約11點30分會到，但客人因退房緣故要求吳男11點到，但因路上塞車，吳男也屢次傳訊跟客人說已經盡量在趕車，也上傳國道畫面給對方看。

未料，對方11點13分左右卻傳訊指，他要自行下山，但吳男此時已到山腳下，雖然對方願意補貼車錢，但聽到報價2000元空趟費，卻討價還價要求1000元，並指身上錢不夠。吳男則回應，「我已經報得比別人低了，可能沒辦法再便宜了，而且又是遠程出車過來的」。

原PO是台中的道路救援業者，從台中趕到清境農場周邊作業，卻被客人放鳥，還被拒付2000元空趟費。圖擷自爆料公社
原PO是台中的道路救援業者，從台中趕到清境農場周邊作業，卻被客人放鳥，還被拒付2000元空趟費。圖擷自爆料公社

不過，該名客人卻遲遲不付錢，甚至還提出「沒有道路救援到」、「司機約定時間沒到」、「司機獅子大開口要2000元」等3點理由拒絕，甚至還回嗆「難道我的時間就不是金錢嗎」。吳男無奈表示，從台中過去清境約93公里，大車需要消磨跟油錢，他也需要吃飯、養家，無奈世上什麼人都有，並呼籲「拖車救援是我們的職業，請不要忽視我們，更不濫用資源」。

貼文一出後，網友紛紛為吳男抱不平，怒批客人拒絕付費的行為，「當人家的時間不是時間」、「山區93公里欸，空返收2000還好了，車主是吃米不知道米價」、「山區93公里收2000，太便宜了吧，超級便宜欸」、「裝逼仔吃羹了」、「錢都拿去改車沒錢做保養了嗎」、「沒錢就不要叩支援，騎腳踏車吧」、「超便宜的拖車欸」、「這樣才收2000還要殺價，臉皮是多厚」、「老闆好佛心啊」。

爆料公社 塞車 佛心 清境

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