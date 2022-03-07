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檢舉魔人抓違停 罰單曝光卻讓全網炸鍋「穿雨衣也有事？」
日前一名女網友發文透露，她收到一張違規檢舉罰單「在劃有紅線路段臨停」，但見照片她臨停在紅線路段「穿雨衣」，讓許多網友看了簡直氣炸，大罵「檢舉魔人就不要哪天遇到突然下雨需要穿雨衣！」
這名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出罰單，該罰單由台北市警局開出，為民眾檢舉，違規事實寫著「在劃有紅線路段臨停」，但仔細查看檢舉照片發現，女騎士停在紅線路段，當時正在穿著雨衣，讓她又氣又無奈，直呼「汽車紅線停一整天（O）；機車穿雨衣（X）？」
照片曝光後引來大批網友替她抱不平，紛紛留言「我一直都贊成違規檢舉，但這種檢舉就真的太過分了！」、「這張照片讓我看到人心險惡...」，更有人認為女騎士臨停穿雨衣屬於突發狀況，「這個應該可以申訴，依照其他案例應該會撤銷罰單吧！」、「這樣也成立？」、「政府問題才大，這樣的檢舉也開單」。
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