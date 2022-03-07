檢舉魔人抓違停 罰單曝光卻讓全網炸鍋「穿雨衣也有事？」

日前一名女網友發文透露，她收到一張違規檢舉罰單「在劃有紅線路段臨停」，但見照片她臨停在紅線路段「穿雨衣」，讓許多網友看了簡直氣炸，大罵「檢舉魔人就不要哪天遇到突然下雨需要穿雨衣！」

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出罰單，該罰單由台北市警局開出，為民眾檢舉，違規事實寫著「在劃有紅線路段臨停」，但仔細查看檢舉照片發現，女騎士停在紅線路段，當時正在穿著雨衣，讓她又氣又無奈，直呼「汽車紅線停一整天（O）；機車穿雨衣（X）？」