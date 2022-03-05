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收詐騙簡訊「傳名字給我」女大生怒回三字經 翻車結局讓她糗爆

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生以為又收到詐騙訊息，直接賞他三字經，沒想到對方是班導，讓她糗翻。路透
女大生以為又收到詐騙訊息，直接賞他三字經，沒想到對方是班導，讓她糗翻。路透

一名女大生透露，最近一直收到很多騷擾簡訊、電話，幾乎都是一些詐騙的投資簡訊，真的被煩到很不爽，於是回了三字經問候，結果事後發現竟然誤罵到班導，讓她馬上衝到老師面前親自道歉，翻車現場也讓網友笑翻。

一名女大生在「Dcard」發文，她表示最近一直收到很多騷擾簡訊、電話，通常都是一堆詐騙的投資股票要加Line，還有一推陌生來電，一開口就是理財、貸款，真的被煩到很不爽，本來對這些訊息都是冷處理，但今天收到一則簡訊，寫著「可以傳妳的名字給我嗎？」，原po想說這些都是罐頭訊息，於是想突然想洩憤，就回傳了「三字經」，結果20分鐘後才發現出事了。

女大生以為又收到詐騙訊息，直接賞他三字經，沒想到對方是班導，讓她糗翻。 圖／Dcard
女大生以為又收到詐騙訊息，直接賞他三字經，沒想到對方是班導，讓她糗翻。 圖／Dcard

她才發現傳簡訊的是「自己的班導」，班導表示要做紀錄回報給學校，所以才會傳簡訊詢問名字，原po嚇爆表示「真的太過慘烈，好死不死一回覆就是老師」，此事也引起朋友們廣大迴響，原po事發後也馬上衝到老師面前親自道歉，幸好老師很開明，也笑著說被罵很開心。

有人疑問老師一開始沒報上名字很沒禮貌，原po也幫老師澄清，前面其實有跟老師通電話講了一下註冊的事，但沒有記下老師的電話，老師可能以為原po有存下，加上科系一班有100多人，所以老師不記得也很正常。

其他網友看到此文也笑翻，「太狠了吧，班導肯定記一輩子，下次點名要點到妳的時候，老師：X你娘同學」、「超好笑，笑到瘋掉」、「謝謝妳治癒我最近放榜一直落榜的不開心，真的好好笑哈哈哈哈哈哈哈哈」、「真的翻車」。

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