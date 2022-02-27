快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女網友收到「烏克蘭傭兵徵選」簡訊 她笑：我連槍都不會握！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友收到「烏克蘭傭兵選拔」的簡訊，邀請她為烏克蘭人奮戰。(示意圖)美聯社
一名女網友收到「烏克蘭傭兵選拔」的簡訊，邀請她為烏克蘭人奮戰。(示意圖)美聯社

現在俄羅斯大舉入侵烏克蘭，引發全球關注。不過日前有位女網友表示，她收到來自「烏克蘭的傭兵徵選」簡訊，內容指出她通過烏克蘭的傭兵選拔，還幫她訂好機票，只要在當天拿著身分證與護照前往機場，就會配送槍枝讓她上戰場，原PO幽默表示「我連槍枝都不會握」。

日前一位女網友在Dcard發文，貼出一封簡訊截圖，內容指出「尊敬的某某小姐，您好，您已通過烏克蘭傭兵選拔，請您攜帶身分證與護照，2022年2月28號18點前往桃園機場MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」。原PO幽默表示，「連槍都不會握的我，該出征了嗎？」

文章曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「怎麼那麼不貼心，沒有先買好轉機的票，飛日本的那段要自費」、「笑死，還MU航空」，還有人疑惑「很好奇這是詐騙嗎？是的話是可以騙到什麼？」有網友則指出可能是「人蛇集團，要把台灣人拐騙到陌生國度，可能會販賣器官等等」，還有人認為是「資訊戰」。

一名女網友收到「烏克蘭傭兵選拔」簡訊，她笑稱「我連槍都不會握」。圖擷自Dcard
一名女網友收到「烏克蘭傭兵選拔」簡訊，她笑稱「我連槍都不會握」。圖擷自Dcard

另外一名網友則收到「解放烏克蘭」的簡訊，他幽默表示「我可能跟原PO是敵隊」，內容顯示「教務處通知，同學您好，您已經通過解放烏克蘭選拔」，還提到參加戰爭可以獲得8個學分，底下網友看了驚呼「戰死只有8學分」。

另一名網友收到「解放烏克蘭」簡訊，他幽默表示「跟原PO是敵隊」。圖擷自Dcard
另一名網友收到「解放烏克蘭」簡訊，他幽默表示「跟原PO是敵隊」。圖擷自Dcard

烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

人資出包！她收錄取通知 意外看到別人薪水多1千元

女友月薪16萬卻被父母勸分手 網直搖頭：放過她！

烏克蘭民眾以肉身擋俄軍裝甲車 重現「六四坦克人」景象

台灣必去景點 網推這3地「沒去過會被外國人笑」

相關新聞

提款卡被ATM吃掉！他看「5字字條」少一個逗點超崩潰

提款機方便人民輕鬆提款，但最怕的就是機台壞掉，甚至把卡吞下去，有一名網友就分享他的提款卡被機台吃掉了，但事實上機台上有貼一張紙，「不要插，壞了」，但逗點太不明顯，讓他誤會心想，「誰這麼厲害可以把提款機插壞」。

女網友收到「烏克蘭傭兵徵選」簡訊 她笑：我連槍都不會握！

現在俄羅斯大舉入侵烏克蘭，引發全球關注。不過日前有位女網友表示，她收到來自「烏克蘭的傭兵徵選」簡訊，內容指出她通過烏克蘭的傭兵選拔，還幫她訂好機票，只要在當天拿著身分證與護照前往機場，就會配送槍枝讓她上戰場，原PO幽默表示「我連槍枝都不會握」。

台灣必去景點 網推這3地「沒去過會被外國人笑」

放假時與親朋好友出去玩，卻不知道可以去哪裡嗎？一名網友就好奇，「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」，網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，沒去過會被外國人笑。

十大傳訊最惱人回話　「笑死、ㄏㄏ」比已讀不回更討厭

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢帶你一起來看看，哪些回話讓人超惱怒，讓人直呼「不如不要回」！

孩子玩手遊 家長驚覺一個月「小額付款」達一萬六千元

日前一名網友在「爆料公社」發文表示，家中14歲的孩子，玩手遊已有兩年時間。最近發現，手遊的小額交易在一個月內居然達一萬六千元，才驚覺出事了，直呼根本就是「大額交易」。

他問烏克蘭人為何現在才逃跑？ 網：像極了「千萬別抬頭」

俄羅斯入侵烏克蘭後，大批民眾驅車往西逃離，主要幹道上湧現大量車潮，對比幾周前烏克蘭民眾的怡然自得，如今的市容顯得滿目瘡痍。一名網友在PTT發文詢問：「為何基輔市民今天才開始逃命？」引發眾人熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。