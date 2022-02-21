快訊

「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

台灣首位球后曾雅妮去哪了？「學會考0分哲學」走出低潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人需要用到現金時總會到ATM領錢。 示意圖／ingimage
不少人需要用到現金時總會到ATM領錢。 示意圖／ingimage

ATM領錢是日常生活中再正常不過的事，但有女網友到某處ATM領錢時遇到一位「披風大媽」做出驚人之舉，她將照片PO上網後吸引上萬名網友按讚，留言笑虧「貧窮限制我的想像」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文分享她在ATM排隊領錢時看到的奇景，她發現一位排在她前面領錢的婦人竟然用羽絨背心蓋住整個身體和螢幕，讓她不禁笑稱「我不會看你密碼啦...」。

許多網友看了都被逗笑，直呼「明細應該是9位數餘額」、「貧窮限制我的想像」、「像我們身上沒錢的就不會有這種煩惱」、「阿姨我不想努力了」、「太少，怕見笑」、「用8位數的密碼，保護著2位數的餘額」。

還有網友表示，「不知道的還以為她在拍大頭照」、「可能是天氣太冷了」、「防人之心不可無，讚喔」。

原PO在ATM領錢時看見「披風大媽」將羽絨背心蓋住整個身體，彷彿深怕被其他人偷看密碼。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO在ATM領錢時看見「披風大媽」將羽絨背心蓋住整個身體，彷彿深怕被其他人偷看密碼。 圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 奇景 ATM

延伸閱讀

好冷...網哀號洗手怕被凍傷 他曝「標準姿勢」引共鳴：學起來

買房被要求登記準婆婆的名字 她不肯還挨罵「不孝、愛計較」

時機對了救台灣 醫揭擋下Omicron原因「因禍得福」

開箱影片／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因

相關新聞

「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

到ATM領錢是日常生活中再正常不過的事，但有女網友到某處ATM領錢時遇到一位「披風大媽」做出驚人之舉...

黑衣青年玩鬧坐好市多推車 友人用力一推撞上貨架

大賣場多設有手推車，方便顧客拿取欲購買的商品，為便利帶有孩童的消費者，在限重以下的孩童也可乘坐手推車。然而有網友分享一則影片，只見一名青少年坐在賣場推車中，同行友人還將推車往貨架方向推，讓推車撞上貨架，行徑相當危險。

他開紅酒軟木塞斷半截 內行人：半年要倒放一次

有些人喜歡在工作回家後來一杯紅酒調劑身心，但若是開瓶不順利，可能造成軟木塞斷裂在瓶口的窘境。日前一名網友在臉書社團「爆系知識家」PO出自家紅酒照片，詢問網友軟木塞斷裂該如何處理，引出許多「民間紅酒專家」提供了各式各樣的創意解方。

點壽司氣炸「魚蛋被外送員偷吃」網見真相笑翻：恐怖故事

現在外送相當方便，平台上網羅了各式各樣的餐廳，只要點完下單，就能直接等著外送員上門送餐，不過也因此發生了許多趣事及爭議。近日有一名男子和同事一起點餐，叫了日本料理來吃，沒想到同事一拿餐點出來就大罵「魚蛋被偷吃」，還氣得說要投訴外送員，但見真相後，大家都笑翻了。

吃滷味必點哪些？網推豆干CP值、王子麵最入味！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來「滷味」話題的網路聲量表現，帶您了解近三個月網友熱議的八大滷味配料以及六大滷味主食等網路聲量排行。

熱門麵包排行出爐！ 網友最常搭的配料是這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「麵包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大麵包種類，以及十大熱門麵包配料網路聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。