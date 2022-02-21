「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

到ATM領錢是日常生活中再正常不過的事，但有女網友到某處ATM領錢時遇到一位「披風大媽」做出驚人之舉，她將照片PO上網後吸引上萬名網友按讚，留言笑虧「貧窮限制我的想像」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文分享她在ATM排隊領錢時看到的奇景，她發現一位排在她前面領錢的婦人竟然用羽絨背心蓋住整個身體和螢幕，讓她不禁笑稱「我不會看你密碼啦...」。

許多網友看了都被逗笑，直呼「明細應該是9位數餘額」、「貧窮限制我的想像」、「像我們身上沒錢的就不會有這種煩惱」、「阿姨我不想努力了」、「太少，怕見笑」、「用8位數的密碼，保護著2位數的餘額」。

還有網友表示，「不知道的還以為她在拍大頭照」、「可能是天氣太冷了」、「防人之心不可無，讚喔」。