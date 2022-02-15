她從超商ATM領到「粉色千鈔」換成正常鈔 網喊：虧大了

不少人會在過年期間領錢與存錢，有一名網友分享，她在超商ATM領到兩張粉色千元大鈔，擔心店家會拒收，但是超商店員主動幫她換成正常鈔票，卻引出網友留言，「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」。

原PO在爆廢公社公開版分享，她去全家便利商店的台新ATM領到粉色的一千元鈔票，銀色辨識條下面還有一排數字1000，領10張中有2張粉色，現場問台新客服一問三不知，但店員驗鈔有過，她擔心之後使用被店家拒收，店員主動協助跟她換了普通鈔票。

網友紛紛留言，「洗到紅包袋啦！」、「可能裝在紅包裡面忘記拿出來丟洗衣機，變這樣拿去提款機存，就被你領出來了」、「應該只是單純的紅包袋染色印上去吧」、「連紅包一起在洗衣機攪過」、「銀色辨識條下面的1000本來就有，只是被紅包袋染色所以看得更明顯」、「紅包放口袋，沒注意直接洗，如果有白色的衣服會一起染，一樣能花能存ATM，存ATM後再領出來也行。」

也有網友表示，「如果是本來就這樣，妳虧大了」、「如果印製廠出來就這樣，應該有收藏價值」、「有瑕疵的真鈔很值錢」、「結果是店員收藏了」、「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」、「店員懂收」、「變體鈔，這比普通鈔票值錢的說」、「錯體有翻倍升值的可能喔」。