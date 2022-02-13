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拉麵店加麵吃不完「罰1000元」引反彈 網批：要不要幫忙洗碗？

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市某家拉麵店規定「加麵吃不完要罰1000」引發網路熱議。（示意圖）圖片來源／ingimage
台北市某家拉麵店規定「加麵吃不完要罰1000」引發網路熱議。（示意圖）圖片來源／ingimage

台灣人超愛吃日式拉麵，許多名店總是大排長龍，也有不少店家訂下諸多規定，要求上門的顧客遵守。但日前一家拉麵店規定免費加麵「吃不完罰1000元」引來民眾反彈，不少人在網路批評「拉麵店真的很多白癡規定」。

日前某間台北市拉麵店訂出「吃不完罰1000元」，消息一出，在網路上引發熱烈討論，有人認為1碗拉麵價格300元左右，卻要罰到3倍多，實在是太誇張。

PTT一名網友也批評「拉麵店真的很多白癡規定，像是要把垃圾收好，端到檯面上，吃完麵還要幫忙擦桌子」等等，讓他直呼「是去吃飯的，還是維護店裡整潔？」他指出「說實話就是不想多聘一個人做外場，但偏偏很多白癡顧客認同這種白癡規定」。

文章曝光後，底下網友贊同原PO觀點，批評店家「怎不叫客人自己煮？吃完自己洗碗？」、「吃個東西跟邪教一樣」、「一碗300元，吃完要馬上閃人，還要收碗盤擦桌子」、「自己擦桌子也太可悲了吧」、「關店前最後一批客人要不要洗廚房？」、「以後可能要洗碗，跟當兵一樣」、「一碗300元還要客人自己擦桌子，真的有點智障」、「30塊錢的陽春麵店，店員都會來幫忙擦桌子」。

拉麵 台灣人

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