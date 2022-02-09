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時隔半年又被教召？查詢平台卻無資訊 過來人揭暗黑事實

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，自己近日查詢了教召網路平台，明明沒有相關資訊卻被電話通知徵召，讓他好傻眼。圖／中華民國陸軍臉書粉專
一名網友表示，自己近日查詢了教召網路平台，明明沒有相關資訊卻被電話通知徵召，讓他好傻眼。圖／中華民國陸軍臉書粉專

新制教召今年正式上路，時間不僅從原本的5天延長至14天，全程還得野宿、野炊，堪稱「史上最硬教召」，令全台後備軍人聞風喪膽。不過，一名網友卻表示，自己近日查詢了教召網路平台，明明沒有相關資訊卻被電話通知徵召，釣出過來人解答，揭露教召平台的運作規則。

原PO在PTT八卦板發文表示，去年9月才去教召5天，今年查詢網路平台寫年度內無教召資訊，結果卻接到電話說四月要教召，他疑惑詢問，卻遭對方回覆40天前會寄出信件，上頭會有教召地點時間，以信件資料為主，讓原PO好傻眼直呼「教召查詢平台是不是可以廢除了？」

貼文一出，鄉民們不禁回想起過去流傳的都市傳說──只要登入教召查詢平台，就會被徵召的神秘巧合，紛紛笑道「恭喜報名成功」、「現在是打電話讓你上去報名？好賊」、「恭喜被釣魚了，原本沒有，現在你登上去就報名成功了，過幾天就有你名字囉」、「記得野營野炊po心得」、「國軍行政人員感謝你自動報名」。

對此過來人則解答，只要有動員符號就有機會召，網頁上寫「尚無召集相關資訊」，不代表年度內無平時需要召集訓練，也不是沒有暫時動員召集報到相關資訊，尚無相關資訊就是資訊還沒出完整，本來就不能放心，「資訊沒有更新和資訊錯誤是兩回事」，也呼籲別再聽信「查詢系統=報名系統」這樣的都市傳說了。

教召 都市傳說 PTT

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