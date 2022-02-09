聽新聞
test
0:00 / 0:00
時隔半年又被教召？查詢平台卻無資訊 過來人揭暗黑事實
新制教召今年正式上路，時間不僅從原本的5天延長至14天，全程還得野宿、野炊，堪稱「史上最硬教召」，令全台後備軍人聞風喪膽。不過，一名網友卻表示，自己近日查詢了教召網路平台，明明沒有相關資訊卻被電話通知徵召，釣出過來人解答，揭露教召平台的運作規則。
原PO在PTT八卦板發文表示，去年9月才去教召5天，今年查詢網路平台寫年度內無教召資訊，結果卻接到電話說四月要教召，他疑惑詢問，卻遭對方回覆40天前會寄出信件，上頭會有教召地點時間，以信件資料為主，讓原PO好傻眼直呼「教召查詢平台是不是可以廢除了？」
貼文一出，鄉民們不禁回想起過去流傳的都市傳說──只要登入教召查詢平台，就會被徵召的神秘巧合，紛紛笑道「恭喜報名成功」、「現在是打電話讓你上去報名？好賊」、「恭喜被釣魚了，原本沒有，現在你登上去就報名成功了，過幾天就有你名字囉」、「記得野營野炊po心得」、「國軍行政人員感謝你自動報名」。
對此過來人則解答，只要有動員符號就有機會召，網頁上寫「尚無召集相關資訊」，不代表年度內無平時需要召集訓練，也不是沒有暫時動員召集報到相關資訊，尚無相關資訊就是資訊還沒出完整，本來就不能放心，「資訊沒有更新和資訊錯誤是兩回事」，也呼籲別再聽信「查詢系統=報名系統」這樣的都市傳說了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言