去年被教召…他今年一查又「被報名」 崩潰哀嚎：4年召了3次

國軍於今年試行「年年施訓、每次14天」的新制教召，採「後退先用」的方式，優先選用8年內的退伍人員，估有約1.5萬名後備軍人參與。一名網友於去年11月被教召，頂著「今年沒我事」的念頭，他便一時興起打開了「後備軍人網路服務臺」查詢，不料自己竟真的「榜上有名」，讓他忍不住哀嚎「四年教召三次，洗咧X小？」

民眾只要上「後備軍人網路服務臺」就能查詢教召的相關資訊，不少人也笑稱召集查詢系統根本就是「報名系統」，查了就一定會中籤。近日，一名網友在《爆廢公社》發文，他提到自己去年才被教召過，便想說「今年一定沒有我的事」，大膽地在朋友面前登入查詢。

然而人生無常世事難料，這一查竟真的讓他找到了自己的名字，從圖片可見，原PO將於今年9月至屏東進行為期7天的訓練。驚喜的展開也讓原PO相當錯愕，他更一度情緒失控飆了髒話，「四年教召三次，洗咧X小？」，更在文中奉勸他人，「沒事千萬別手賤點報名系統」。

貼文引發討論，網友紛紛笑稱「就說了，別輕易挑戰都市傳說」、「這個不是自願報名系統嗎？」、「年輕人終究是年輕人」，也有人開玩笑表示「教召只有0次跟很多次」、「你還有一次，明年再見」，許多人也跳出來分享經驗，「6天還好啦，我今年中14天」、「我退伍三年，三年都有喔，剛好遇到疫情都被取消」、「按好幾年了，退十年沒招過」。