他好奇本土快時尚品牌NET崛起原因 網揪「3點」：超級暖

台灣有不少平價且快時尚的服飾品牌，選擇眾多競爭相當激烈，一名網友好奇「NET是怎麼崛起的？」，因為觀察到不少品牌如Hang Ten、Bossini、Giordano、H&M 、GU等也主打平價潮流服飾，然而NET不僅越開越多間，很多店面還設置在高租金的精華地段，不禁好奇「NET如此成功的關鍵是什麼？」

這名網友在PTT的Gossiping板上貼出自身疑問，回憶小時候過年常到Hang Ten、Bossini和Giordano買新衣，當時這些品牌的規模可能就臨櫃的幾間小店，後來很多大型大間的平價服飾店如H&M 、GU也陸續設立，「但像是H&M這種一開始快速擴張的店，到現在銷售反而越來越低，反倒是主打超平價服飾的NET越開越多間」，引發網友熱烈討論分析。

多數網友一面倒認為NET崛起原因在於價格便宜和CP值高，「的確是不錯啦！質料好」、「可以挖寶，有些衣褲裙很好搭配，又不貴」、「便宜啊！跟IKEA一樣」、「它根本不是崛起，是本來就有一定的消費族群」、「算是台灣第一代的平價時尚服飾吧」、「不只做基本款也有很多變化」。

除了價格和品質，不少網友看中NET很常做公益所以力挺，「經營者願做社會公益」、「做公益就支持」、「做公益給推」、「會做善事的企業給推」、「超級暖」。

NET從2009年起每年固定捐贈全國22處家扶中心各50萬元的購衣金，今（2022）年還加碼到80萬元。為讓孩子保有尊嚴，部分門市還會封館，提供受扶家庭專屬的採買環境。

過去曾傳出位於台北市忠孝東路四段的40年老字號浙江菜餐廳「永福樓」，2019年2月24日因不敵每月租金高達600萬元的壓力而宣告歇業。歷經數月的待租期，房東終於願意降租，最終在2019年第4季以每月320萬元出租給NET，簽下12年租約，總租金近5億元。