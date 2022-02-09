快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他好奇本土快時尚品牌NET崛起原因 網揪「3點」：超級暖

聯合新聞網 / 綜合報導
NET封館只賣家扶人，媽媽歡喜為孩子添新衣過新年。 聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影
NET封館只賣家扶人，媽媽歡喜為孩子添新衣過新年。 聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影

台灣有不少平價且快時尚的服飾品牌，選擇眾多競爭相當激烈，一名網友好奇「NET是怎麼崛起的？」，因為觀察到不少品牌如Hang Ten、Bossini、Giordano、H&M 、GU等也主打平價潮流服飾，然而NET不僅越開越多間，很多店面還設置在高租金的精華地段，不禁好奇「NET如此成功的關鍵是什麼？」

這名網友在PTT的Gossiping板上貼出自身疑問，回憶小時候過年常到Hang Ten、Bossini和Giordano買新衣，當時這些品牌的規模可能就臨櫃的幾間小店，後來很多大型大間的平價服飾店如H&M 、GU也陸續設立，「但像是H&M這種一開始快速擴張的店，到現在銷售反而越來越低，反倒是主打超平價服飾的NET越開越多間」，引發網友熱烈討論分析。

多數網友一面倒認為NET崛起原因在於價格便宜和CP值高，「的確是不錯啦！質料好」、「可以挖寶，有些衣褲裙很好搭配，又不貴」、「便宜啊！跟IKEA一樣」、「它根本不是崛起，是本來就有一定的消費族群」、「算是台灣第一代的平價時尚服飾吧」、「不只做基本款也有很多變化」。

除了價格和品質，不少網友看中NET很常做公益所以力挺，「經營者願做社會公益」、「做公益就支持」、「做公益給推」、「會做善事的企業給推」、「超級暖」。

NET從2009年起每年固定捐贈全國22處家扶中心各50萬元的購衣金，今（2022）年還加碼到80萬元。為讓孩子保有尊嚴，部分門市還會封館，提供受扶家庭專屬的採買環境。

過去曾傳出位於台北市忠孝東路四段的40年老字號浙江菜餐廳「永福樓」，2019年2月24日因不敵每月租金高達600萬元的壓力而宣告歇業。歷經數月的待租期，房東終於願意降租，最終在2019年第4季以每月320萬元出租給NET，簽下12年租約，總租金近5億元。

PTT

相關新聞

時隔半年又被教召？查詢平台卻無資訊 過來人揭暗黑事實

新制教召今年正式上路，時間不僅從原本的5天延長至14天，全程還得野宿、野炊，堪稱「史上最硬教召」，令全台後備軍人聞風喪膽。不過，一名網友卻表示，自己近日查詢了教召網路平台...

他好奇本土快時尚品牌NET崛起原因 網揪「3點」：超級暖

台灣有不少平價且快時尚的服飾品牌，選擇眾多競爭相當激烈，一名網友好奇「NET是怎麼崛起的？」，因為觀察到不少品牌如Hang Ten、Bossini、Giordano、H&M 、GU等也主打平價潮流服飾，然而NET不僅越開越多間，很多店面還設置在高租金的精華地段，不禁好奇「NET如此成功的關鍵是什麼？」

再掀衛生紙之亂？ 好市多會員狂買整車 網：用量多凶？

國際原物料飆漲，各項民生用品即將漲價的風聲不斷。有網友發現，美式大賣場的衛生紙區竟然空蕩蕩一片，貨架上寥寥無幾，讓他聯想到過去的衛生紙之亂，直呼：「第二季即將上映！」引起網友熱議。

學生妹接家教被要求「先更衣」 網：疫情太嚴重

許多人在就學期間會擔任家教老師，打工賺錢。一名女網友在「Dcard」表示，她最近和一位家長談家教合作，但對方要求她在到府上課時，多帶一套衣服更換，讓她疑惑地發問：「這樣的狀況普遍嗎？」

媽曝小孩4年前後對比照 網嚇：抱枕跟高嘉瑜一樣，癢死了啦！

近日有一位媽媽分享了兒子4年前後的對比照片，睡覺的姿勢都一樣，但媽媽實在很困擾，而且網友看完同樣很傻眼，更有人聯想到之前民進黨立委高嘉瑜的照片，直呼「全身好癢！」

租客冷氣壞掉房東趁機「漲2千」網挺原po硬起來：不如揹房貸

近來全台物價飛漲，包括民生用品、房價等都呈現上揚，一名網友碰到房東因為原物料上漲也要漲房租的狀況，在ptt發文述說經過，並發文問網友們覺得這樣是否合理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。