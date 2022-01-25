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NET服飾封館任你挑一律免費！家扶孩子過年超有感
知名的NET主富服飾公司大手筆連續12年捐助新春購衣金，為雲林家扶中心受扶家庭添新衣，今年從50萬元加碼到80萬元，每人送購衣金2000元，今天封館讓200個受扶戶，任意挑選喜愛的新衣好過年，店內歡樂聲不斷，喜氣洋洋迎新年。
NET服飾從2009年起每年捐贈全國22處家扶中心各50萬元的購衣金，今年加碼到80萬元，每人有2000元。NET虎尾店今天全面封館提供受扶家庭專屬的採買環境，店員熱情親切招呼，讓親子備感溫暖及尊榮。
77歲的王阿嬤說，小孫女平常所穿的衣物，不是親友汰換的舊衣，就是夜市或地攤買的，加上住在山區，瘦弱的小孫女受不住寒冷，特地挑了大毛衣及厚外套，漂亮又保暖，小孫女穿新衣變身「小公主」，樂翻天。
「這世人還不曾進過服飾店」多位老人家不曾穿過名牌衣，陪孫子第一次逛NET店，像是劉姥姥逛大觀園，處處有驚喜。東勢鄉林小弟家住海口風很大，想要保暖的潮外套，店員為他選了發熱衣褲，他開心說，以後海風再強，不必擔心上課會手腳冷吱吱。他們感謝NET的愛心，讓大人小孩新年快樂添新衣。
雲林家扶中心主任廖志文感謝主富服裝每年春節前夕讓苦人家也能歡樂購物，12年來已受惠約4千，溫暖了每個家扶兒少的心，NET董座黃文貞是雲林人，以實際行動回饋故鄉，讓家扶小朋友添新衣、過暖年，實在揪感心。
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