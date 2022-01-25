NET服飾封館任你挑一律免費！家扶孩子過年超有感

知名的NET主富服飾公司大手筆連續12年捐助新春購衣金，為雲林家扶中心受扶家庭添新衣，今年從50萬元加碼到80萬元，每人送購衣金2000元，今天封館讓200個受扶戶，任意挑選喜愛的新衣好過年，店內歡樂聲不斷，喜氣洋洋迎新年。

NET服飾從2009年起每年捐贈全國22處家扶中心各50萬元的購衣金，今年加碼到80萬元，每人有2000元。NET虎尾店今天全面封館提供受扶家庭專屬的採買環境，店員熱情親切招呼，讓親子備感溫暖及尊榮。

77歲的王阿嬤說，小孫女平常所穿的衣物，不是親友汰換的舊衣，就是夜市或地攤買的，加上住在山區，瘦弱的小孫女受不住寒冷，特地挑了大毛衣及厚外套，漂亮又保暖，小孫女穿新衣變身「小公主」，樂翻天。

「這世人還不曾進過服飾店」多位老人家不曾穿過名牌衣，陪孫子第一次逛NET店，像是劉姥姥逛大觀園，處處有驚喜。東勢鄉林小弟家住海口風很大，想要保暖的潮外套，店員為他選了發熱衣褲，他開心說，以後海風再強，不必擔心上課會手腳冷吱吱。他們感謝NET的愛心，讓大人小孩新年快樂添新衣。