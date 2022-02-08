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沒領到開工紅包…員工載母砸蛋咒倒閉 他嘆：開業20年沒見過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新進員工沒領到開工紅包，竟帶著媽媽蛋洗公司還詛咒倒閉，媽寶行徑超誇張。示意圖／ingimage
一名新進員工沒領到開工紅包，竟帶著媽媽蛋洗公司還詛咒倒閉，媽寶行徑超誇張。示意圖／ingimage

春節9天連假結束，有些公司會選在初五、初六開工並發給「開工紅包」，一位老闆發文抱怨，每年開工拜拜後，都會發給出席的員工一個紅包，沒想到一位未參加開工的新進人員，不滿沒拿到紅包，竟找家人到公司大鬧，最後只好請該名員工走路，直嘆「小廟真的容不下大佛」。

一位開業20年的傳產老闆在《爆料公社-匿名公社》發文抱怨「上班第一天我就非常不爽」。原PO表示，每年都選在大年初六開工時拜拜，有來參加開工儀式的人，都會給個紅包討吉利，但今年有一位進公司不到2個月的新人，事後得知同事有紅包也來討。

原PO表示，有說明開工拜拜是自由參加，有來的人才會有600元紅包，但新員工不爽一定要討紅包，原PO心想反正沒多少錢，就意思意思包個200元吧，接著轉身進辦公室找紅包袋，結果新員工大概以為他生氣不理，就騎著機車跑了。

沒想到，不到半小時這名新人居然載著媽媽到工廠，一見面劈頭就開罵，「說我一直壓榨他兒子連過年紅包都不給」，還詛咒「這麼沒肚量，工廠早晚倒閉」，其他員工幫忙解釋也沒用，那位新員工的媽媽還朝工廠門口丟了一盒雞蛋，「要讓我倒楣」。

原PO表示，這對母子的行徑簡直讓人氣炸，直接請會計小姐將新員工的薪資結算，要他今天開始就不用來上班了，還將原本包好的200元紅包添成600元，交給那位員工的媽媽，請她兒子再去找別的工作吧，「我們小廟真的容不下她兒子這尊大佛」。原PO表示，那位員工的媽媽不停的哭鬧，而當事者卻全程淡定，在一旁觀看著，心想「或許這就是年輕人口中說的媽寶吧」，無奈直嘆開業也快20年，第一次碰到這麼誇張的事情。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這是我出社會到現在有時以來我覺得最離譜的，開工紅包原本就是有參加才有的這真的太誇張了」、「媽寶男之開工就失業的故事」、「這對母子真是太極致了」、「連工作也有三寶…」。

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