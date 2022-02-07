「左轉專用道」能不能直行？ 警察：要看地上這條線

車流較大的交岔路口通常會設置「左、右轉專用道」，但有駕駛曾在左轉道直行被開罰單，有人卻沒事，釣出警察回應，差別在當下的「雙白線」。

一名駕駛於PTT發文詢問，假設紅燈時行駛至左轉道排隊，後方也沒車，待在這等綠燈可以直行嗎？是否觸犯現行交通法規？

網友先是傻眼「台灣駕照太好考」、「這啥小問題？」，卻也出現兩派說詞「罰600元，我被罰過」、「當然不行，遇到專用道來卡直行的檢舉就對了」、「一堆垃圾都把左轉道當超車捷徑」、「除非你開夠快，刷過去」，甚至有人看過部分車輛在左轉專用道打著左轉燈，最後卻直走。

還有檢舉達人直言「我最愛檢舉+卡爆這種低端人口」，不過，文章意外釣出警察解答「如果不是雙白線的話是可以直行的」。