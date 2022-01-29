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過年台北秒變空城？ 網曝真相反駁：只有2天沒人

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友好奇「台北過年真的會像空城嗎？」圖為台北市信義區街景。記者楊正海／攝影
一位網友好奇「台北過年真的會像空城嗎？」圖為台北市信義區街景。記者楊正海／攝影

農曆春節即將到來，許多北上工作的上班族們，紛紛動身南下回鄉，也有不少業者提前休息，讓員工有時間準備返鄉，日前一名北漂網友好奇「台北過年真的像空城嗎」？不過，網友指出，只有除夕跟初一台北的人會變少，初二開始人潮又會恢復。

一名網友在PTT發文指出，過年期間的台北，街道較為冷清，且店家休息、車流減少，宛如空城，讓待在台北的人，從初一到初五都很難找到小吃店買食品，她好奇「難道在台北工作的人，都是北漂族嗎？」

對此，有網友認同「每次過年在台北確實沒什麼人」、「真的...新北都很空」、「我台北人，大過年的時候平常塞爆的信義路可以橫著走」。

但也有許多人認為，台北變空城是以前，現在比較少人回南部，且初一就會有很多人活動了「那是2010年前，現在大多定居台北」、「二三十年前冷清，現在超熱鬧，這幾年過年跟朋友聚餐，如果沒預約還要排隊，餐廳人超多」、「我看近幾年只有除夕跟初一少人，其他日子人還是很多 」、「這幾年好像越來越少人回南部」、「台北只有除夕初一人少，初二開始人就多了」。

除夕 北漂 春節

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