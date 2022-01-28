好市多人行道塞滿機車「最高罰1200」 網曝1停車點：停這就好啦！

美式賣場好市多常推出各種優惠，總是吸引許多人排隊進入，但連人行道常常也被停放許多機車，導致行人不易通行，近日就有會員發現，內湖好市多的人行道貼出公告「違停將開罰」，違者將會被罰600元以上至1200元以下罰鍰。

會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，提醒網友們內湖店好市多的人行道從2022年1月13日開始禁止停放機車。只見網友PO出來的照片，上面寫著「本市內湖區好市多賣場前人行空間已公告禁止停放車輛，違規停放者將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款『在設有禁止停車標誌、標線之處所停車』規定予以製單舉發」，派出所也提醒民眾「勿將機車停放此處，本所近期將執行違停取締」。

內湖警局提醒民眾勿在人行道停車。圖擷自 臉書「內湖波麗士」

根據依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款『在設有禁止停車標誌、標線之處所停車』規定予以製單舉發，違者可處600元以上1200元以下罰鍰。網友的貼文提醒，引發不少人共鳴，有人指出「原本就不能停的，停到習慣還要放告示牌」、「人行道本來就不能停」、「一直以來都不能停，只是停的多到開單開到手軟、拖吊也載不完，於是就睜一只眼閉一隻眼。」

不過，也有網友指出，其實內湖店好市多有地下停車場，只是很多人懶得騎下去，「停車位多到一半都沒停滿都被拿來放推車」、「直接騎去B1停就好啦，不用日曬雨淋，也不會被開單」。對此，許多網友驚呼「原來有停車位！」、「真的不知道內湖地下停車場有機車位耶！」。

內湖分局也在臉書「內湖波麗士」提醒，「為維護內湖大賣場周邊交通安全與順暢，將加強取締違規停車及機車行駛人行道等違規行為，呼籲前往賣場購物民眾，請多利用賣場所屬之停車場停放車輛，勿貪圖方便有違規停車情事，避免影響其他用路人之安全及權益，又傷了自己荷包」。