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他見鐵軌「撒滿紅紙」嚇一跳 鐵路系神人曝功用：保你平安
你也覺得陰森森嗎？日前一名網友在月台等火車時，意外發現「鐵軌撒滿紅紙」的恐怖場面，彷彿正在進行某種民間信仰的宗教儀式，但最後有「鐵路系」神人出面解答，令人直呼「長知識了！」
這名網友透過Dcard發文描述難以言喻的場景，日前他從板橋火車站的月台望向鐵軌，發現軌道上方「被撒滿了紅紙」，讓人看了不寒而慄，還以為是在進行某種宗教儀式，但他也按耐不住強大的好奇心求問「有人知道為什麼要在鐵軌上撒紅紙？」
貼文引起網友們熱烈討論，其中就釣出神人網友回應，指出因軌道上具有利用電壓控制的「偵測器」，只要有列車行經就會造成短路，偵測器即能偵測出火車目前的位置，但由於固定鐵軌的「扣夾」也會造成短路，因此為了排除偵測錯誤的狀況，才會「在鐵軌與扣夾之間加入墊片」。
他也貼出圖片舉例，圖中扣夾下方的是白色墊片，因此可以推測「應該是當時需要換板橋這一段的鋼軌，所以先把墊片撒在現場，方便晚上做工的前置作業」，是鐵路維護工程中重要的步驟，真相曝光後讓網友們紛紛大讚「你鐵路系畢業啊？」、「你考台鐵局應該榜首」。
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