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老闆竟然這樣給「一袋薪水」！ 網氣炸：真的很糟蹋人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，他的女朋友領的薪水竟然是兩萬多塊的硬幣，讓許多網友傻眼。 圖擷自Dcard
一名網友提及，他的女朋友領的薪水竟然是兩萬多塊的硬幣，讓許多網友傻眼。 圖擷自Dcard

上班族最期待發薪水的時刻，不過，一名網友提及，他的女朋友在一家飲料店打工時，領的薪水竟然是兩萬多塊的硬幣，讓許多網友傻眼，引起熱議。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，女朋友在某連鎖飲料店打工，在離職前到店裡領最後一個月的薪水，卻收到一袋黑色垃圾袋，裡面裝有兩萬多塊的銅板。原PO說，該店的老闆還有另一家餐飲店，據聞兩邊都有不少員工離職。

許多網友批評店家做法，「真的很糟蹋人，還好離職了」、「太扯了吧」、「老闆很明顯就是要刁難你女友」、「什麼爛店啊」、「超級沒品的老闆，根本虐」、「好爛喔太扯了」、「老闆有良心嗎？我之前發現公司沒匯薪水給我，老闆直接給我現金還說不用找了」。

也有不少網友建議，原PO應該公開店名公審，「請公布店名，拒吃拒消費」、「這個好扯，老闆敢這樣做，也不用跟他客氣了，公布不要再有受害人了」、「直接公布店家了阿！這麼無良讓我們求職避雷一下」；其他網友則認為，可以反過來給老闆找碴，「那就以其人之道，還治其人之身」、「跟老闆說少了850元，不信請他重算」、「這種當然是請老闆現場點一次給你看阿，不然數錯了大家都很麻煩，先讓他證明這邊足額」。

薪水 上班族 打工 離職

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