捷運遇個人物品霸佔空位 網友勸「不要開口比較好」

在尖峰時間搭捷運時，一位難求。一名網友提及，難得在捷運上看到有空位子，卻被坐在旁邊的人放滿物品，原PO示意要坐位也沒騰空位置，引起網友熱議以及批評。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，在捷運上看到一個位置可以坐，但發現先坐的人將物品放在上面，儘管原PO跟他說了「不好意思」，對方也沒有拿走物品，讓原PO痛批「怎麼有這麼厚臉皮的人⋯心情都變差了」。

許多網友留言「超沒品……真的是欠檢舉欸」、「不要那麼自私霸佔位置，不給別人坐」、「車上人多的時候有人把自己東西拿來佔一個座位，真的是腦袋有洞」；也有網友說「直接坐下去」、「我都直接坐下去，他們東西就會自動拿開」、「我都裝沒看到直接坐下去」。

不過，也有網友疑問，為什麼原PO不直接表明要坐位置，一些網友則認為，直接離開比較安全，「這種人我也不太想坐他旁邊，感覺就是怪人」、「碰到這種，其實我會遠離」、「其實我覺得不講也是安全，誰知道那個人是不是有攻擊性的神經病，挖眼案也只是請對方戴口罩而已」、「台鐵上也一堆，習慣就好了」。