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人與人的連結？ 他逛可愛動物區驚見「四腳獸」 網友全傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書貼出一張與可愛動物區合照的照片，沒想到照片中卻捕捉到男女緊緊相貼的畫面。圖擷自臉書
一名網友在臉書貼出一張與可愛動物區合照的照片，沒想到照片中卻捕捉到男女緊緊相貼的畫面。圖擷自臉書

可愛動物區竟有新物種？一名網友在臉書貼出一張與可愛動物區合照的照片，沒想到照片中卻捕捉到男女緊緊相貼的畫面，女方跨坐在男方身上，形成「四腳」奇景，引網友紛紛朝聖留言。

一名網友在臉書貼出一張照片，並寫道「我就問可愛動物區有什麼」。只見照片中的主要人物正在跟名為「可愛動物區」的小木屋合照，但仔細一看，有一對情侶因在小木屋外，所以也入鏡了。而女方兩腳開開，跨坐在男方大腿上，兩人緊密相貼，男方也將雙手探入女方外套裡；而因為女方疑似身著肉色的褲子，乍看之下，兩人的親密互動形同在進行「人與人的連結」。

照片一出，眾網友在底下紛紛留言，表示是見到「四腳獸」，並調侃「四腳獸滿可愛的」、「好可愛」。還有網友開玩笑說，「沒有經過這個過程，哪有可愛動物給你觀賞」、「可愛動物製造中，請稍待片刻」，有網友則指可愛動物就是「蝌蚪呀！」。

但有眼尖網友認為其實無事發生，「就抱在一起而已」、「還好吧，有褲子啦」、「可能是抱在一起而已」、「還好吧，不就抱在一起接吻而已」、「跨坐而已啦，褲子都沒脫」。

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