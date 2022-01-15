補教老師公審學生 只因考試成績「不美觀」

家長將小孩送到補習班或安親班，並交由機構教師輔導功課是台灣常見的情景。但近日有網友便發現，一名補習班的老師發文責備學生，只因為學生的段考成績「不美觀」。

一名網友在Dcard發文，表示自己看到一名補習班老師時常在社群上發文，並貶低、辱罵學生，令她相當震驚，並表示自己知道不應該以聖人的標準要求老師，「但真的有需要罵成這樣嗎？」。

從該名網友發布的截圖中，可以看到這名老師拍下小學二年級的某一次段考的國文和數學成績，多數學生兩科成績都在90分以上，更有學生拿下雙科滿分的好成績。但老師卻不滿，並圈出數學科目為6開頭的成績，寫下「除了這個人沒救了『懲罰』寫加法，媽媽還可以跟著嬉皮笑臉，這種分數來破壞我的版面而已真想刪掉」。

文章一出，多數網友都認為該名老師的發言不妥當，「要求每個孩子都要考90以上，真的沒必要，進步才比較重要吧」、「這種人怎麼配當老師」，「以前國小就是這樣，在安親班被那裡的老師羞辱，罵白痴等等的，真的滿受傷的，也很難過」。有網友則認為問題出在補習班的生態，「補習班老師真的沒很輕鬆，家長的想法就是他付錢，老師們就要把孩子的成績跟品行給顧好」、「補習班都是講求成績」、「補習班也只能靠榜單或成績來提高競爭力」、「補習班通常福利不太好，很難吸引人才，加上徵人其實徵得很隨便」。

另有網友發現該名補教老師的描述有問題，「92+64不是156嗎？怎麼會是154」、「『乘法』可以打成『懲罰』」，並調侃「這樣她學生很優秀欸，老師國文和數學不行，還能讓他們考那麼好」。也有網友發現其實遺漏了一名兩科都不是9開頭，以及一名國文成績也是6開頭的學生。