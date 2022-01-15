快訊

高港碼頭油槽鷹架倒塌1死7傷 仍有1人受困

中信金開金融業第一槍 下周一起實施上下班分流、輪流居家辦公

補教老師公審學生 只因考試成績「不美觀」

聯合新聞網 / 綜合報導
有補習班老師因不滿有學生成績不達90分，在社群上發文。情境示意圖。圖／Ingimage
有補習班老師因不滿有學生成績不達90分，在社群上發文。情境示意圖。圖／Ingimage

家長將小孩送到補習班或安親班，並交由機構教師輔導功課是台灣常見的情景。但近日有網友便發現，一名補習班的老師發文責備學生，只因為學生的段考成績「不美觀」。

一名網友在Dcard發文，表示自己看到一名補習班老師時常在社群上發文，並貶低、辱罵學生，令她相當震驚，並表示自己知道不應該以聖人的標準要求老師，「但真的有需要罵成這樣嗎？」。

從該名網友發布的截圖中，可以看到這名老師拍下小學二年級的某一次段考的國文和數學成績，多數學生兩科成績都在90分以上，更有學生拿下雙科滿分的好成績。但老師卻不滿，並圈出數學科目為6開頭的成績，寫下「除了這個人沒救了『懲罰』寫加法，媽媽還可以跟著嬉皮笑臉，這種分數來破壞我的版面而已真想刪掉」。

文章一出，多數網友都認為該名老師的發言不妥當，「要求每個孩子都要考90以上，真的沒必要，進步才比較重要吧」、「這種人怎麼配當老師」，「以前國小就是這樣，在安親班被那裡的老師羞辱，罵白痴等等的，真的滿受傷的，也很難過」。有網友則認為問題出在補習班的生態，「補習班老師真的沒很輕鬆，家長的想法就是他付錢，老師們就要把孩子的成績跟品行給顧好」、「補習班都是講求成績」、「補習班也只能靠榜單或成績來提高競爭力」、「補習班通常福利不太好，很難吸引人才，加上徵人其實徵得很隨便」。

另有網友發現該名補教老師的描述有問題，「92+64不是156嗎？怎麼會是154」、「『乘法』可以打成『懲罰』」，並調侃「這樣她學生很優秀欸，老師國文和數學不行，還能讓他們考那麼好」。也有網友發現其實遺漏了一名兩科都不是9開頭，以及一名國文成績也是6開頭的學生。

該名補習班老師因不滿有學生成績不達90分，在社群上發文。圖取自Dcard
該名補習班老師因不滿有學生成績不達90分，在社群上發文。圖取自Dcard

安親班

延伸閱讀

人與人的連結？ 他逛可愛動物區驚見「四腳獸」 網友全傻眼

年關將至假鈔橫行 網建議一招打擊犯罪

小一國文出現「ナ+土」組合 正解讓網怒：大人都要查字典了

東興國中生染疫 昨全校深夜急採檢 結果全陰

相關新聞

補教老師公審學生 只因考試成績「不美觀」

家長將小孩送到補習班或安親班，並交由機構教師輔導功課是台灣常見的情景。但近日有網友便發現，一名補習班的老師發文責備學生，只因為學生的段考成績「不美觀」。

人與人的連結？ 他逛可愛動物區驚見「四腳獸」 網友全傻眼

可愛動物區竟有新物種？一名網友在臉書貼出一張與可愛動物區合照的照片，沒想到照片中卻捕捉到男女緊緊相貼的畫面，女方跨坐在男方身上，形成「四腳」奇景，引網友紛紛朝聖留言。

阿明做錯什麼？餐廳狂貼「不要阿明」網齊愣 內行揭真相

常見到許多店家門口會貼「謝絕推銷」、「禁止寵物入內」等告示，但最近一位網友發現，不少店家貼「不要阿明」，而且有些還寫英文「NO AMIN」，讓人感到疑惑「阿明做錯了什麼？」不過內行人揭真相是這點。

她不解炒西生菜放一下下就變黑 眾人推一最簡單方法

俗稱「西生菜」的結球萵苣是常見的蔬菜種類，速食店的漢堡中間夾的就是西生菜，家庭料理中也會用來熱炒，不過有一名女網友卻不解為何自己炒出來的西生菜會變黑，她上網發問求助，不少老饕都認為「汆燙」是最簡單的辦法。

「蝦皮店到店」驚見包裹堆成牆 網心疼店員：做到懷疑人生

快過年了，不少民眾除了到超市賣場採購年節物品外，也會利用網路電商平台來採購。一名網友在臉書PO出自己拍到的畫面，只見一家「蝦皮店到店」的實體店面門口騎樓到店內，通通被成堆的貨物箱給塞得滿滿的，影片一出讓不少人看了驚呆。

公司強迫員工打疫苗 網友批評：要提供有薪假

本土疫情持續升溫，桃園機場群聚案持續擴大，指揮中心放寬第3劑疫苗接種資格，台北市疫苗預約系統今（14日）上午9點開放，短短15分鐘內就有4萬3000多人預約，不少公司都希望員工盡快接種疫苗，取得保護力，不過日前有網友指出，朋友的公司強迫員工施打疫苗，還要求「過年前」一定要打第二劑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。