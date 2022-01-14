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「蝦皮店到店」驚見包裹堆成牆 網心疼店員：做到懷疑人生

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到蝦皮店到店驚見成堆的貨物箱，堆滿了騎樓和店內。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
一名網友到蝦皮店到店驚見成堆的貨物箱，堆滿了騎樓和店內。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

快過年了，不少民眾除了到超市賣場採購年節物品外，也會利用網路電商平台來採購。一名網友在臉書PO出自己拍到的畫面，只見一家「蝦皮店到店」的實體店面門口騎樓到店內，通通被成堆的貨物箱給塞得滿滿的，影片一出讓不少人看了驚呆

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享的影片看到，這間蝦皮店到店從騎樓就推滿了橘色的貨物箱，彷彿變成一道牆，走道僅剩一人能通行的空間，沒想到進到店裡頭，仍然可見滿坑滿谷的貨物箱，再加上其他包裹，空間顯得更加狹小，讓排隊等候領取貨物的民眾幾乎無法行走。

許多網友驚訝地說「這是要怎麼找貨？」、「看完覺得寧願選超商免運」、「沒那個屁股就不要搞免運，人家7-11不是專門做物流的都做的比蝦皮好」、「據點沒有超商多就只能這樣，看長遠就是繼續增加店面數就不會這樣了」、「不要小看台灣消費者想要省運費的決心」、「我情願花35元運費，光是找東西排隊就浪費多少時間了」。

還有人心疼蝦皮店員，「這個店員薪水應該至少要給到35000」、「店員眼神死」、「蝦皮店員：崩潰」、「好奇誰會去這種店打工？」、「好可憐的店員」、「小7店員鬆了口氣，原本都會出現在7-11的」、「這間店員會做到懷疑人生的感覺」。

蝦皮購物

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