台灣應該與新冠病毒共存嗎？ 網友搖頭：影響更大

新冠疫情從2019年侵襲全球以來，目前仍持續升溫，不少歐洲及美洲國家已放棄「清零」並與病毒共存，而新變種病毒Omicron如今也進入台灣境內。一名網友則提及，新確診大多是輕症，問「為何不能直接共存？」引起網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，雖然新冠病毒的變異株看似擁有更強的傳染力，但重症案例極少，加上大部分的國人都有接種疫苗，問道「為何不考慮直接共存？現在這樣有比較好嗎？」

部分網友認為，與病毒共存，才能讓生活回到正常軌道，「病毒永遠會變異啦，你永遠戴口罩？」、「台灣之前清零幾個月，但病毒一直在，永遠不會加零，幾個月就會來一次停課三級」、「共存又不是說不防疫，封鎖的日子還要過多久，人的生命有限，不要再被疫情耽誤了，兩年夠了」；但也有網友認為，未來疫情狀況難以預測，應維持現狀，「輕症是目前變異株，大量傳播很可能出現新的病毒」、「我覺得還是看狀況吧」。

不過，許多網友表示，共存將會嚴重影響未來生活及健康，「輕症沒錯，可是會被隔離，沒人想被隔離」、「你每次中都要進醫院隔離，是要怎麼工作」、「輕症或無症狀也會有後遺症，什麼叫不用擔心」；網友也舉例國外與病毒共存的社會狀況，「沒看到美國堪薩斯州沒病床也缺乏人力的消息嗎」。