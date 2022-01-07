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自助餐便當驚見「老鼠肉」不敢再吃 老饕大讚：賺到了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友買了自助餐便當，卻發現裡面有一塊形狀類似老鼠肉的詭異肉塊，讓他嚇得不敢再吃。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
有網友買了自助餐便當，卻發現裡面有一塊形狀類似老鼠肉的詭異肉塊，讓他嚇得不敢再吃。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

自助餐菜色多樣豐富且方便，讓不少人午、晚餐都喜歡買便當來果腹，不過有一名網友在臉書貼出一張照片，只見便當盒裡有一塊肉，形狀類似老鼠肉，讓他嚇得不敢再吃。有老饕看了認為這塊肉非常稀少，原PO根本是賺到了。

從原PO在「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，在吃了一半的便當盒中，有一塊形狀類似老鼠肉的詭異配菜，他說口感很奇怪有點彈性，肉的背後還稠稠的，而且味道還很腥，讓他吃了一口後就不敢再咬第二口了，最後便當也沒辦法繼續吃完，只好丟掉。

照片一出引起討論，有人認為看起來像是魚肉，「秋刀啦，不然就是乾煎鯖魚，自助餐常常有」、「應該是鯖魚吧，便當常常有的菜色啊」、「這看起來像魚肉，會不會是琵琶鼠魚的肉」。

更多人說這不是真的老鼠肉，「俗稱老鼠肉不是真的老鼠肉啦」、「老鼠肉又稱豬腱肉」、「老鼠肉其實就是豬肉身上後腿當中的一塊肉」、「豬肉滷太久，整個沒肉汁柴掉的感覺」、「老鼠肉是好物啊，在豬大腿的某塊肉，適合滷，小小一塊而已」、「我家附近一家卦包店每週五都有幾份這種肉可以賣，很好吃的限量美食」、「老鼠肉一斤450元不便宜」。

其實所謂的「老鼠肉」指的是位於豬的後腿內部一塊軟嫩的肉，也就是豬的中里肌，每隻豬只有兩塊，肉質軟嫩，是無油脂的瘦肉，深受不少饕客的喜愛。

自助餐店 便當

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