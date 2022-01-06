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新竹台三線沿路現「神秘紅色標誌」 網爆笑答：請蛇行經過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在新竹台三線沿路上看到一個「紅色的特殊標誌」，於是想問問網友們，「紅色標誌代表什麼意思？」。圖／爆廢公社
一名網友在新竹台三線沿路上看到一個「紅色的特殊標誌」，於是想問問網友們，「紅色標誌代表什麼意思？」。圖／爆廢公社

在路上常常會看到許多路標，提醒駕駛該往哪走才能到達目的地或前方路況。一名網友在新竹台三線沿路上看到一個「紅色的特殊標誌」，於是想問問網友們，「紅色標誌代表什麼意思？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社」發文，他貼出一張照片，只見畫面中是一般常見路標，路標旁則有一個紅色的特殊招牌，圖中是一個六角形裡面有個類似蛇行的圖案，原po表示，在台三線的沿路上都有看到這個標誌，於是好奇，「有人知道這桿上的紅色標誌代表什麼意思嗎？」，不少網友回答超爆笑的答案。

網友紛紛表示，「前面是六角大廈，裡面有蛇」、「下公館一路到橫山整段臺三線都有」、「限速三公里，不用謝了」、「蟒蛇出沒，小心駕駛」、「請蛇行經過」、「路況很爛，行車請慢」、「導航請按路線3」、「明明就是注意三寶」、「視覺降速，你在想他是什麼的時候，不知不覺就放慢了速度」。

有網友則解答，「台三線浪漫大道，看不出來是一個3嗎」、「浪漫台三線」、「就浪漫台三線的logo囉～」、「大家看不懂的浪漫台三線主視覺」。

根據「華視新聞」報導，浪漫台三線的logo中，六角形代表長壽綿延、流暢筆畫則代表編號三，為了讓標誌更明顯還特地從咖啡色更改為紅色。

新竹 台三線 標誌

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