蚵仔煎加什麼菜最No.1？網友大推它：其他都是邪門歪道

「平民小吃」蚵仔煎是不少民眾喜歡吃的台灣美食，蚵仔配上雞蛋、青菜再透過勾芡合而為一後淋上獨特醬汁，入口就能感受好滋味。就有網友表示，蚵仔煎「要加什麼菜最頂」，引起熱議，多數網友表示，除了這道菜以外「都是邪門歪道」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「蚵仔煎要加什麼菜最頂」為題表示，現在大家認為的平民小吃蚵仔煎，「都不平民了」，一份要70至80元，提到蚵仔煎裡頭常配的蔬菜有小白菜、茼蒿、豆芽菜和空心菜，他認為「加茼蒿最好吃、小白菜次之，加豆芽菜的一律不吃。」還說若配空心菜「這能加嗎？」詢問網友到底加什麼菜才是王道。

不少網友看完後心有戚戚焉表示，「最討厭空心菜，可是台中大多加空心菜。」、「跟你排名一樣，一份那麼貴用豆芽菜窮酸到爆。」、「空心菜翻臉、大陸妹翻桌」、「曾經看過加大陸妹的版本」、「醬汁好喝就好」、「香菜阿～超好吃」、「最頂還不簡單，撒金箔」。不過多數網友一致推薦加入小白菜，「小白菜以外的都是邪門歪道」。