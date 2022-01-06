快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚵仔煎加什麼菜最No.1？網友大推它：其他都是邪門歪道

聯合新聞網 / 綜合報導
蚵仔煎是台灣著名美食，一名網友詢問蚵仔煎要配什麼菜才好吃，引來不少人討論。記者鄭惠仁／攝影
蚵仔煎是台灣著名美食，一名網友詢問蚵仔煎要配什麼菜才好吃，引來不少人討論。記者鄭惠仁／攝影

「平民小吃」蚵仔煎是不少民眾喜歡吃的台灣美食，蚵仔配上雞蛋、青菜再透過勾芡合而為一後淋上獨特醬汁，入口就能感受好滋味。就有網友表示，蚵仔煎「要加什麼菜最頂」，引起熱議，多數網友表示，除了這道菜以外「都是邪門歪道」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「蚵仔煎要加什麼菜最頂」為題表示，現在大家認為的平民小吃蚵仔煎，「都不平民了」，一份要70至80元，提到蚵仔煎裡頭常配的蔬菜有小白菜、茼蒿、豆芽菜和空心菜，他認為「加茼蒿最好吃、小白菜次之，加豆芽菜的一律不吃。」還說若配空心菜「這能加嗎？」詢問網友到底加什麼菜才是王道。

不少網友看完後心有戚戚焉表示，「最討厭空心菜，可是台中大多加空心菜。」、「跟你排名一樣，一份那麼貴用豆芽菜窮酸到爆。」、「空心菜翻臉、大陸妹翻桌」、「曾經看過加大陸妹的版本」、「醬汁好喝就好」、「香菜阿～超好吃」、「最頂還不簡單，撒金箔」。不過多數網友一致推薦加入小白菜，「小白菜以外的都是邪門歪道」。

延伸閱讀

全聯哪牌高麗菜水餃收服最多人的胃？ 婆媽心中第一名頒給它

這種菜煮火鍋堪稱絕配？ 網友激推：世界第一

ATM螢幕上新增這項「特殊服務」 他驚訝：也太先進了

呼吸道症狀病人變多「狀況不太妙」 醫憂心Omicron症狀與感冒難分辨

相關新聞

新竹台三線沿路現「神秘紅色標誌」 網爆笑答：請蛇行經過

在路上常常會看到許多路標，提醒駕駛該往哪走才能到達目的地或前方路況。一名網友在新竹台三線沿路上看到一個「紅色的特殊標誌」，於是想問問網友們，「紅色標誌代表什麼意思？」，引起不少網友熱烈討論。

蚵仔煎加什麼菜最No.1？網友大推它：其他都是邪門歪道

「平民小吃」蚵仔煎是不少民眾喜歡吃的台灣美食，蚵仔配上雞蛋、青菜再透過勾芡合而為一後淋上獨特醬汁，入口就能感受好滋味。就有網友表示，蚵仔煎「要加什麼菜最頂」，引起熱議，多數網友表示，除了這道菜以外「都是邪門歪道」。

這種菜煮火鍋堪稱絕配？ 網友激推：世界第一

天冷吃火鍋可說是深植在台灣人心中的「冬天必做清單」，一名網友表示近期一連吃了三間火鍋店，他表示三間店共通點都是有提供...

蕭敬騰台語高唱「兩岸是一家」 網驚：作詞者竟是周杰倫的他

中國大陸對台宣傳新媒體「看台海」2日在微博上發表全新歌曲《我們同唱一首歌》MV，蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等歌手皆獻唱。影片一曝光，眼尖大陸網友發現該歌曲竟是周杰倫過去...

要體面實用…2千元尾牙獎品送啥好？網全推這項：其他垃圾

歲末年終，又到了各公司舉辦尾牙的時節，辛苦工作一年後，員工們最期待的便是在尾牙餐會上抽中頭獎。一名網友表示公司尾牙在即，但仍剩下價值最多2千元的伍獎尚未準備好，想不到...

他被店員推銷汽油精好奇「有用嗎？」 網曝1關鍵：比較順

到加油站加油時，店員會詢問是否要購買汽油添加劑，可將引擎內部的積碳現象去除，但不少人也好奇是否真的對愛車有幫助。一名網友表示，去加油時常常被店員推銷而買了汽油精，於是想問問，「汽油精到底有沒有用啊？」，引起不少網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。