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要體面實用…2千元尾牙獎品送啥好？網全推這項：其他垃圾

聯合新聞網 / 綜合報導
尾牙示意圖。圖／ingimage
尾牙示意圖。圖／ingimage

歲末年終，又到了各公司舉辦尾牙的時節，辛苦工作一年後，員工們最期待的便是在尾牙餐會上抽中頭獎。一名網友表示公司尾牙在即，但仍剩下價值最多2千元的伍獎尚未準備好，想不到鄉民一面倒認為「不如現金發一發」。

一位網友在PTT「價錢1000~2000的尾牙獎品」為題發文，他表示公司將在1月22日舉辦尾牙，但時至今日伍獎仍懸而未決。原PO表示獎品想以3C家電類為主，希望鄉民提供「體面又實用」的選項，另外他還提到雖然發現金非常實用，但伍獎禮物不希望是現金或禮券。

貼文曝光後吸引許多網友回應，即使原PO早早表態不希望發現金或禮券，但預算上限僅2千元，許多網友仍希望原PO將現金納入考慮，「不如現金發一發」、「1000-2000要體面又實用的3C？我也好想知道有沒有這種東西」、「不能送現金的話就儲值2000的悠遊卡」、「1000左右餐券*2」、「現金可以變成想要的樣子」、「拜託現金，全聯或便利商店也好，不要其他東西」、「除了禮券，其他都是垃圾」、「如果覺得現金俗氣，那就買郵政禮券，拿的可以直接變現」。

不過也有網友依照原PO條件，提出CP值高的禮物，「筋膜槍怎麼樣，雖然可能不算3C家電，但也是尾牙抽獎良伴」、「這價錢選擇也不少，滿多公司會送一些果汁機、吹風機」、「小米系列接受度滿高的」、「氣炸鍋，實用」、「Chromecast TV」。

尾牙 PTT 3C

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