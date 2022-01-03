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韓國瑜出新書吸上萬粉絲 PTT鄉民指：這2人現在最抖

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市前市長韓國瑜昨辦新書見面會，現場逾萬名支持者擠爆會場。記者許正宏／攝影
高雄市前市長韓國瑜昨辦新書見面會，現場逾萬名支持者擠爆會場。記者許正宏／攝影

高雄市前市長韓國瑜2日在台北舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，現場湧入超過1萬名支持者。PTT網友討論「現在最抖的人是誰？」不少網友都認為，韓國瑜若成功復出，國民黨立委蔣萬安可能就沒有機會出戰台北市長，新北市長侯友宜也很難代表國民黨參與總統大選。

PTT網友表示，他昨天早上經過大安森林公園，該處就已集結非常多的韓粉，他表示，「在野三大黨沒有一個人有韓國瑜的魅力。現在最抖的人是誰？蔣萬安、朱立倫、黃珊珊、柯文哲、蔡英文，誰在瑟瑟發抖？」

許多網友認為是蔣萬安，留言「蔣萬安可以繼續當立委了」、「蔣萬安吧，台北市長真的應該找韓」、「韓導號稱蔣公轉世欸！萬安有膽跟老祖宗爭台北市嗎」、「蔣萬安吧，快把位置讓給韓公」、「蔣萬安還年輕，可以慢慢蹲啊，立委多做個一屆吧」。

也有不少人認為是侯友宜，網友留言「韓國瑜復活代表侯友宜絕對沒辦法在國民黨出線」、「藍皮綠骨侯友宜」、「韓國瑜當主席，那四個公投投票前侯友宜就會直接被開除黨籍了」、「侯友宜出來選，候的綠票全部歸位給賴，深藍票也沒辦法含淚投藍皮綠骨的，反觀韓出來選至少藍票全拿還能催滿」。

韓國瑜 蔣萬安 侯友宜 PTT

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