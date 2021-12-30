麥當勞外送單16個套餐「能拆開下單嗎」 網友：不能怪客人

外送員常常前後座都塞滿外送箱，只為了一趟可以多送點餐，不過外送箱容量有限，如果訂單量太多，恐怕不是一趟車程能解決的。日前一名外送員指出，他接到一張「16個套餐」的訂單，擔心機車裝不下這麼多餐點，抱怨「這位客人能拆開下單嗎？」對此，網友解釋「不能怪客人，因為客人真的不知道要拆單」。

一名外送員接到破3000元的大訂單，抱怨客人「可以拆單嗎？」圖擷自 臉書「外送員的奇聞怪事」

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」指出，他接到一項高達「3812元」的外送訂單，內容有多種麥當勞餐點，共16份麥克雞塊套餐、9杯大杯玉米濃湯、2杯中杯雪碧、2杯中杯可口可樂，外送箱根本裝不下這麼多的餐點，可能要分兩到三趟完成，因此這名外送員在臉書抱怨「這位客人能拆開下單嗎？」

有網友看到後，解釋「不能怪客人」，因為「如果不是有加入外送社團，或親朋好友有接觸外送的話，客人根本不知道有「拆單」這個邏輯，他們就單純真的只是訂自己想要買的東西而已」、「一般客人不會有這種想法，只會覺得那是你們平台的問題」。

也有人建議可以點「麥當勞歡樂送」，運費同樣只要39元，也不用麻煩外送員多趟來回送餐，直言「叫歡樂送比較快」，還有網友指出「平台是有問題，但是訂餐的人也不想一下，用機車要怎麼載？」、「外送平台真的該給客人或店家一些建議，不然他們根本不會想到外送員會很克難」。

事後，原PO補充說明，這張訂單是某國中的外送餐點，推測應該是在舉辦班務活動，因為當天所有外送單都是大單。