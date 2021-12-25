剝完水煮蛋驚見3顆「皺皺的」 神人曝1原因導致

雞蛋能變化出多種料理，是家庭的常備食材，不過有一名網友發現，他明明用同一批雞蛋下水煮，可是卻有3顆長得很不一樣，外皮皺巴巴的，而且顏色略黃，讓人有食安疑慮，對此，專業網友跳出來解答「是因為蛋被凍傷，才會皺皺的」。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書指出，他拿出同一盒雞蛋放在鍋裡煮，火侯、烹煮時間一樣，為何有三顆水煮蛋剝殼後「皺巴巴的」，就像胡桃一樣，且顏色偏黃，他好奇問大家「這安全嗎？」

對此，有網友指出這是「冰過頭的蛋」，「如果太靠近冷藏出風口，有結冰現象再煮就可能會這樣」、「這種蛋是被冷凍到的，可以雞蛋放出風口試試就知道」、「那三顆過度低溫冷藏，應該是太靠近出風口因此溫度過低，煮出來就會變成這樣」還有人建議「只要在下鍋之前，在尖頭上敲一下，煮出來的蛋會很完美」。

也有不少網友歪樓，笑稱「天氣冷就會皺皺的」、「不說我還以為鴨仔蛋」、「蛋搞自閉」、「很明顯的這三顆蛋的蛋生很坎坷」、「有在思考的蛋」。