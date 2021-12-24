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買麥當勞回家聞到異味 「兇手」曝光網友解釋：碰水就會臭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買麥當勞回家，卻發現「紙杯架」飄出臭味。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名網友買麥當勞回家，卻發現「紙杯架」飄出臭味。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

不論大人小孩都喜歡麥當勞，除了美味也很方便快速，商品又很多樣，是許多人三餐消夜的最佳選擇。有一名網友日前外帶麥當勞餐點回家，但吃到一半卻聞到臭味，最後才發現味道來源是「紙杯架」，不過有人解釋這是利用再生紙製成的，吸水後就會產生異味。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼文表示，日前外帶麥當勞餐點回家吃，但吃到一半卻飄來一股臭味，循著味道發現臭味的來源竟然是店家提供的「紙杯架」，貼文一出也有不少鄉民有相同經驗。

許多人不能忍受這種味道，「上次也在找哪裡臭掉了，結果是這個」、「一直以來都有個酸味」、「很像嘔吐物的味道」、「這個真的超臭，有一種死老鼠的味道」、「已經聽過好多人都這樣說」、「真的很臭，但是買飲料又不得不用」。

不過有內行網友解釋，「回收紙漿再製，有氨的成份，臭臭的，我放一個在外送小包當杯架，臭牟牟」、「再生紙做的當然臭啊」、「本身味道正常，是只要碰到水，再生前的臭味就出現」、「再生材質無解，為了環境拿遠點就好」、「這是再生紙做的，很環保，若你不喜歡可以跟店員說，不過你可能會打翻飲料」、「回收紙製成，毛細孔較大，吸收濕氣後容易產生異味」。

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