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雨天騎車安全帽總是霧茫茫？網友曝「一招有解」：能保清晰

聯合新聞網 / 綜合報導
許多機車族最怕遇上下雨天，不僅天雨路滑，視野也較為模糊。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者侯永全攝影
許多機車族最怕遇上下雨天，不僅天雨路滑，視野也較為模糊。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者侯永全攝影

氣象局指出，受華南雲系影響，今（22）天除了南部平地為多雲到晴的天氣外，其他地區多有局部降雨，且25日將有一波冷空氣南下，恐會一路冷到下周二清晨。近來天氣總是陰雨綿綿，一名機車族網友也哀嘆「下雨天對騎車視線有影響」，安全帽上的雨珠、霧氣都會遮蔽視線，讓他騎車總是膽戰心驚，便詢問「雨天騎車，安全帽鏡片要如何保持視線清晰？」，文章也釣出許多機車達人解答。

一名網友在PTT發文表示，受到雨天影響，近來騎車外出時都碰上「視線不清」的問題。原PO提到，雨珠落在安全帽的鏡片上，讓他覺得視線受到阻礙，再加上呼吸時吐出來的氣體容易使安全帽起霧，若非在騎車有風的狀態時，安全帽時常一片霧茫茫，很難看清前方路況，讓他在騎車時特別膽戰心驚。

原PO深受困擾，便詢問網友們有沒有什麼解決辦法，「要換一個比較好的安全帽？還是換好點鏡片就好？還是有甚麼小撇步？」，希望其他機車族朋友能傳授「保持安全帽視線清晰」的辦法。

文章引發討論，機車達人們也紛紛跳出來解答，「1罐防霧氣噴鏡片裡面，1罐撥水劑噴外面，裡面不要起霧，外面撥水就清晰惹」、「上撥水劑啊，不要用噴的，用抹的比較持久」、「噴防水噴霧，五金行、安全帽行都有賣」，部分網友則建議添購設備，「再裝一片擋雨的鏡片上去」、「貼防霧貼片啊」、「有防潑片或噴劑能用，只是要錢錢」，也有人提供建議，「全罩？打開一點點縫，然後剛起步騎慢點」、「把鏡片收起來，到目的地時再拿出來，保證清晰」。

機車族 PTT

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