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強烈大陸冷氣團來襲！ 耶誕節愈晚愈冷 周末全台有雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
周六將是耶誕節，台北市許多商圈布置成極有節慶氣氛的繽紛夜景。圖／報系資料照
周六將是耶誕節，台北市許多商圈布置成極有節慶氣氛的繽紛夜景。圖／報系資料照

受到華南雲系影響，今天北台灣、花蓮、台東、中南部山區等地仍有局部降雨，中南部平地則是多雲到晴為主的天氣。氣象局表示，明後兩天，環境風場以東北風為主，北部、東半部依舊有可能會降雨，中南部山區則是偶爾會有零星雨，其他地區則是多雲到晴的天氣。

氣象局表示，25日耶誕節當天會有一波冷空氣南下，目前預估是強烈大陸冷氣團等級，天氣將一路冷到下周二清晨。

氣象局表示，25日受到冷氣團影響，北台灣溫度一整天會下降，白天最高溫僅19度，其他地區中部高溫也只有22度、南部23度，花蓮21度；到了晚間，北台灣溫度僅剩15度，愈晚愈冷。

氣象局也提到，周日清晨，氣溫將持續下降，北台灣最高溫僅14、15度，中部地區16度，其他地區約16、17度；最冷時間點則是落在下周一清晨至周二清晨，中部以北溫度僅11、12度，其他地區約14度左右。

氣象局表示，這一波冷氣團因還有華南雲雨區東移，因此預估各地都有雨，其中北部、東北部會有短暫雨，其他地區局部雨；雨量較多的時間點將落在本周末，也就是25、26日，包括基隆北海岸、大台北山區以及東北部等地都會有較大雨勢。

至於有模式預測，這波冷氣團恐達到寒流等級，氣象局表示，確實前幾報有達到寒流等級的冷度(台北測站十度以下)，不過最近幾報又往回修，因此目前還是預估是強烈大陸冷氣團等級的冷度（台北測站12度）。

氣象局表示，由於這波冷空氣偏濕冷，在水氣、溫度的配合下，從周六晚間開始，全台三千公尺以上高山，例如合歡山、玉山等，都有機會下雪，其中又以下周日、一的降雪機率最高；北台灣部分，因氣溫更低，兩千公尺以上高山，例如太平山也不排除有降雪機會。

冷氣團 氣象局 高溫 天氣動態

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