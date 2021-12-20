王力宏「人格死刑確立」 醫指：道歉與否，演藝生涯都結束了

王力宏婚變事件戰火不斷延燒，前妻李靚蕾提出多項證據指控王力宏三觀不正，王力宏則是先後派出爸爸公開親筆信，昨晚又親自發佈聲明，卻仍因漏洞百出被網友罵爆。有醫師直指王力宏「人格死刑幾乎確立了」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，王力宏「人格死刑幾乎確立了」，他指出，「這時候該做的事情很簡單，就是自己親身站出來面對媒體，誠心認錯、道歉，不管前妻會不會同意接受，自願加碼幾億元的贍養費和房產」。

謝宗學認為，王力宏應「用行動告訴三個孩子，爸爸雖然做錯事，但勇於承擔過去的錯誤，並願意為錯誤做出最大的補償；同時對過去支持自己的粉絲道歉，深刻檢討過去荒謬的行為，未來會用更好的音樂創作補償，並終身投入公益活動」。

謝宗學表示，王力宏「該做的事不做，身為男人卻躲在老父身後，讓父親繼續放話攻擊辛苦付出八年人生的前妻，甚至還要求前妻謊稱是神智不清前天晚上才發文污衊。不管有沒有出來道歉，人格死刑幾乎確立了，未來不管在台灣還是大陸，演藝生涯大概結束了，畢竟演藝事業很大一部分是靠人設才能維持」。

其他網友紛紛留言「倒是讓全世界多認識一個思考邏輯清晰、有原則又有勇氣的女人！」、「這故事告訴我們公關處理多重要」、「公公出來說這些真是無腦和傻眼，只是坐實在這段婚姻裡對媳婦的輕視和霸凌」。