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王力宏聲明錯誤連篇狂刪文！2疑點印證「寫手不只1人」

公投結果出爐！學者：後續將影響中二補選以及2022選舉

王力宏指李靚蕾索天價贍養費 鄉民搬法條打臉：非常合理

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏(右)與李靚蕾的恩愛畫面已成過眼雲煙。圖／聯合報系資料照片
王力宏(右)與李靚蕾的恩愛畫面已成過眼雲煙。圖／聯合報系資料照片

藝人王力宏被前妻李靚蕾毀滅性爆料，王力宏昨晚反擊聲稱「李靚蕾索討近9億的贍養費」，PTT網友質疑，以美國法律而言，贍養費需要付婚姻存續年份的一半，等於若結婚八年要付四年，假設王力宏年收4億，分一半給老婆，共四年，算出來8億非常合理。

PTT網友指出，王力宏真的「又小氣又渣」，質疑「8億贍養費真的很高嗎？」他以在紐約離婚的朋友為例解釋，在美國離婚，贍養費需要付婚姻存續年份的一半，等於若結婚八年要付四年，假設女方沒有工作，那這四年平均贍養費是男方收入前三年的平均數的一半。

該網友指出，假設王力宏年收4億，就必須分一半給李靚蕾，等於一年需給2億，共四年，所以8億非常合理，痛批「王在那邊講的好像天價一樣，你自己賺的也是天價不是嗎？」

在教育費方面，該網友解釋，生活費獨立於贍養費，目的是讓小孩在與父母兩邊相處時的生活品質類似，否則若一方有錢、一方貧窮，久了小孩也會偏袒有錢方，「不然跟爸爸旅遊都是私人飛機去遊迪士尼，跟媽媽家都是坐台鐵去六福村，誰要想去媽媽家？」

該網友說，美國離婚是非常機械化的操作，即使王力宏真的背叛婚姻，讓李靚蕾精神壓力很大，但在離婚法庭上法官不會過問，法官會認為那是夫妻私事，說出來只會讓法官認為精神崩潰者不適合扶養小孩，離婚法庭只負責分財產、保護小孩。

該網友表示，這幾年受到疫情影響，王力宏收入應該有減少，再加上李靚蕾簽過婚前協議書，導致離婚後能拿到的贍養費可能銳減許多，也難怪她會選擇提出證據毀滅王力宏，他痛批「對上早已處心積慮藏錢的一家人，王力宏今天身敗名裂，真的剛好而已」。

其他網友則留言「8億真的很少，他今年不是就4、5億以上了」、「明明就是不想付錢，也不想養小孩，講得好像李獅子大開口」、「王力宏就是媽寶，叫他媽去談，錢給的不乾脆」，不過也有網友說「那是他們家務事，有多少證據說多少話，還是先保持中立」。

李靚蕾 離婚 PTT 王力宏

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