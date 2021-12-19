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李靚蕾五年生三胎 網計算完嚇瘋：一半時間都在懷孕

聯合新聞網 / 綜合報導
李靚蕾五年懷3胎，網友計算後發現，有46%的時間都在懷孕中度過，其餘時間要坐月子、哺乳。本報資料照片
李靚蕾五年懷3胎，網友計算後發現，有46%的時間都在懷孕中度過，其餘時間要坐月子、哺乳。本報資料照片

藝人王力宏在15日宣布與李靚蕾離婚，並在臉書指出「兩人私生活簡單」，但17日李靚蕾寫下5000字長文，吐露8年婚姻心聲，其中提到「結婚大部分時間，不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒」，令網友震驚。有網友算了一下，發現如果五年要生三胎，幾乎有一半時間都要懷孕，直呼「感覺很沒生活品質」。

一名網友在PTT指出，李靚蕾為了達成王力宏的願望，因此五年連續生下三胎，計算後發現，五年共有1825天，懷一胎要花280天，李靚蕾生了3胎共要懷孕840天，因此她這五年當中，有46%的時間都在懷孕，其他時間也沒有閒著，要坐月子、備孕。

原PO表示，「感覺真的很沒生活品質，雖然我有聽說有人一年一胎，那個不知道怎麼生的，而且這樣是不是都不能餵母奶，餵母奶就不容易懷孕了」。

對此，網友批評王力宏「就是當她生產機器，一直催生。一年一胎的話，就1月生一個，年底再生一個，中間坐月子一個月休息」、「明明女方學經歷那麼好，王力宏還以為女方會忍下去，王到底是太自大還是智商不足」、「真的過得超沒品質」、「女方背景又不缺錢，我覺得應該是以為有了小孩能改變王力宏」、「隱忍八年是為了維持婚姻，現在都被離了，沒必要忍」、「李靚蕾比代理孕母還沒尊嚴」。

還有人曝「王力宏當然得要求快生，因為加州法律有十年大限，婚姻超過10年贍養費就沒有高標」，但也有網友糾正原PO觀念「餵母乳沒月經也是會懷孕的，不會不容易懷孕」。

懷孕 李靚蕾 王力宏

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