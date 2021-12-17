太扯！外送員一看訂單項目超傻眼 立刻轉單不接了

外送員常常穿梭大街小巷，將餐點物品送到每個客人手上，但也常常接到許多讓人意想不到訂單，一名外送員在臉書上PO出接到的訂單截圖，9項商品讓他看了很傻眼，許多人看了也痛批這種客人沒同理心。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出的截圖看到，這9項商品通通都是「水」，礦泉水、鹼性離子水、包裝水等等的，最少600ml、最多5800ml，有些商品還不只買一樣，讓原PO看了很傻眼，決定放棄接這訂單，「抱歉了老闆，我決定轉給其他勇者為您服務」。

貼文引起許多人的反彈，「比瓦斯還難送」、「如果是我，接單然後去吃飯，吃飽了回去轉單。對這種客人不用客氣，最好讓他自己棄單，太白目了」、「我無法賭是否要爬樓梯、我會棄單」、「當外送員是開車的」、「太扯！超沒水準的叫法」、「才賺多少錢，這是故意的吧」、「最看不起這種把外送員當捆工用的，沒同理心」。