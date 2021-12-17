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太扯！外送員一看訂單項目超傻眼 立刻轉單不接了

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員接觸的客人眾多，接到的訂單也五花八門。 示意圖／聯合報系資料照片
外送員接觸的客人眾多，接到的訂單也五花八門。 示意圖／聯合報系資料照片

外送員常常穿梭大街小巷，將餐點物品送到每個客人手上，但也常常接到許多讓人意想不到訂單，一名外送員在臉書上PO出接到的訂單截圖，9項商品讓他看了很傻眼，許多人看了也痛批這種客人沒同理心。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出的截圖看到，這9項商品通通都是「水」，礦泉水、鹼性離子水、包裝水等等的，最少600ml、最多5800ml，有些商品還不只買一樣，讓原PO看了很傻眼，決定放棄接這訂單，「抱歉了老闆，我決定轉給其他勇者為您服務」。

貼文引起許多人的反彈，「比瓦斯還難送」、「如果是我，接單然後去吃飯，吃飽了回去轉單。對這種客人不用客氣，最好讓他自己棄單，太白目了」、「我無法賭是否要爬樓梯、我會棄單」、「當外送員是開車的」、「太扯！超沒水準的叫法」、「才賺多少錢，這是故意的吧」、「最看不起這種把外送員當捆工用的，沒同理心」。

還有外送員也有過相同的經歷，「之前我載了2X公斤的已經是幾乎極限了，而且還是靠外吊掛手把和手臂，沒有全部放箱內35的應該我也沒辦法」、「類似這種我真的接過欸！5、6桶6000ml，已經即將到定點，但突然訂單資訊不見，詢問派單後說該客人取消，要我再扛著這5、6桶回去」。

一名外送員接到一整張通通是「水」的訂單。 圖／「外送員的奇聞怪事」
一名外送員接到一整張通通是「水」的訂單。 圖／「外送員的奇聞怪事」

外送員

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