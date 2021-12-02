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客人「錢丟門口」要外送員自己撿 他一看氣炸：有夠侮辱人！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員收取餐費時，發現顧客將費用丟在落地窗的溝槽，讓他氣得直呼「太侮辱人了」。圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」
一名外送員收取餐費時，發現顧客將費用丟在落地窗的溝槽，讓他氣得直呼「太侮辱人了」。圖擷自臉書「外送員的奇聞怪事」

外送員送餐不容易，車禍事故與消費糾紛不時傳出。日前一名外送員在臉書PO文表示，顧客留言告訴他「錢丟門口自己拿，餐點丟門口就可以走人了」。沒想到他送餐到對方家門口時，發現餐點的費用竟被丟在落地窗的溝槽，而且是以銅版的方式付款，外送員得彎下腰一枚一枚撿起，這讓外送員氣得直呼「真有夠侮辱人的！」

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」指出，他跑外送已經一年了，第一次遇到這種顧客，對方傳訊息過程中，用字遣詞非常沒禮貌，還直接告訴外送員「錢丟門口自己拿，餐點丟門口就可以走人了」，讓他十分傻眼。等到原PO快到顧客家門口時，發現有一名外籍看護來應門，當他跟看護說這份餐點要收錢時，對方搞不清楚狀況，直到5分鐘過後，一位臭臉又剛睡醒的女子出來應門，然後手指著門口的溝槽，一句話也不解釋就走人。

這時，原PO才發現「門口落地窗的溝槽」有餐點的費用，而且錢還是散落在地的銅板，得要從溝槽裡一一撿起，這讓他氣得直呼「現在是把人當什麼？居然要外送員這樣一一從溝槽撿錢？真是有夠侮辱人的！」他透露，當下是想要拒收，但女子已經離開，只剩下一臉歉意的外籍看護，因此他不想為難對方，撿起餐點費用後就離開。

後來這名原PO更新狀況，發現自己可能遭遇到「詐騙事件」。他指出，外送平台客致電詢問他「客人反應當時給你1000元鈔票，你並未找給他正確金額」，原PO當下馬上回應「對方給我的是2個50元、2個10元、 1個5元，以及5個1元。」他接著表示，能提供影片證明對方未給1000元。文末，原PO推測，「這個客人可能故意設下陷阱，說把餐點丟著就好，等到外送員真的用丟的，就可以再客訴一次」。他也提醒外送夥伴，「一定要帶密錄器，才可以自保」。

文章曝光後，引發網友熱議。網友表示「好險你有拍照和錄影」、「還好你有錄影，真的有保障有差」。許多人紛紛批評，「沒想到有這樣離譜又過分的奧客」、「真的很惡劣，希望有報應」、「超級沒水準，不要影響到大家好嗎」、「以後看到這個地址就拒單」、「很糟糕欸！」、「有錄影換你告他了，客人明明給零錢，卻跟客服回報說給1000未找錢？！」

外送員 詐騙 車禍 奇聞

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