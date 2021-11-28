直行車收「未打轉彎燈」罰單？網友爆1個不變原則

各大電商在雙11期間推出超殺優惠，吸引消費者下單搶購。至今電商平台仍持續消化訂單，但日前有網友表示，她下單的商品明明是「一本筆記本」，取貨後卻只收到「一張紙條」，上面寫著「您的貨物正在寄出中，此空包絕非詐騙」，她猶豫問「該相信店家的話嗎？」

2021-11-27 15:03