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直行車收「未打轉彎燈」罰單？網友爆1個不變原則
道路駕駛須按照交通規則，否則將依法罰款或吊照。一名網友提及，自己是直行車，卻收到一張「未打轉彎燈」罰單，向網友求解後，才驚覺真的違規。
一名網友在臉書社團「彰化人大小事」貼上收到的一張交通違規罰單，提及駕駛時是直直地走，罰單卻顯示因未打左轉燈所以遭罰款，原PO疑惑表示「我是不是該補腦？？」
許多網友看到罰單照片後，指關鍵是地上的虛線，「看一下地上標線就知道了！」、「跨虛線需要打方向燈」、「只要有線，跨越就是要打燈」、「以車道線來說右邊才是意義上的直走，你這個算切出主線道」、「跨越車道未打方向燈，彰化警察最愛開這條，也一堆人故意去檢舉這個」。
根據《道路交通安全規則》，汽車行駛時要「順應車道」行駛，凡未根據路面車道線行駛，等同於要變換車道行駛。《道路交通規則》109條顯示，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。
不過，也有很多網友認為該虛線很多餘，「不太懂這裡劃虛線的目的」、「只能說台灣道路設計很不良，從一般道路就知道了」、「矯枉過正的檢舉制！請大家支持修正」、「我相信一天上千台車走，會這樣打方向燈的，我看應該沒有幾台」。
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