哪種內餡水餃不能接受？第一名不是韭菜 眾人點名這個：超噁

水餃是十分普及的美食之一，只要幾顆就能有飽足感，而且料理方便又快速，還能創造出不同口味，相當受歡迎。不過有一名網友好奇想知道，到底哪一種內餡的水餃是最不能被接受的，沒想到「玉米水餃」被許多人點名。

原PO在PTT以「摻了什麼餡的水餃不能接受？」為題寫道，自己喜歡吃水餃，但對於韭菜口味的完全不能接受，而且有些味道比較重的水餃，吃完後即使刷了牙還是會有味道存在，這也讓他想問問鄉民們究竟哪種口味的水餃沒辦法接受。

不少人也都無法接受韭菜口味，「韭菜有夠噁心的」、「絕對是韭菜…超臭」、「韭菜味重的真的不能接受」、「韭菜，也最討厭附近的人點韭菜水餃，張開嘴巴都是那個味道，臭」、「韭菜說第二，沒人敢說第一」。

還有網友透露其他口味的水餃也很不OK，「泡菜口味」、「香椿我不行」、「高麗菜，什麼邪門歪道」、「都可以耶，水餃吃到現在沒有什麼不行的」、「三色豆混香菜韭菜水餃」、「茴香菜，難吃死了」、「素食給你加冬粉…嘔嘔嘔嘔」。

而這當中「玉米水餃」更被多數人點名，「玉米，跟水餃真的超不搭」、「玉米+1」、「玉米超噁」、「我就不懂水餃加玉米，披薩也加玉米是哪招？」、「玉米…嘔」。