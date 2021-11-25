他找客人錢「用計算機」驗算 竟被嗆：沒讀書才要按！

開店常碰到形形色色的客人，有人能成為熟客，有人則被店家列為「拒絕往來戶」。日前有網友表示，他家是做生意的，遇到一位客人向他們買東西，家人因為擔心算錯錢，用計算機驗算一次，沒想到客人竟回「沒讀書才要按計算機」，令原PO超傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，他家是做生意的。日前遇到一名客人，購買了270元的商品，給了原PO家人1020元，家人雖然已經心算過，但因為怕算錯，所以用手機的計算機功能重複驗算一次。

沒想到這位客人見狀，立刻嘲笑「這樣你們還要按計算機哦？就是沒有讀書才會要這樣」，當時原PO與家人雖感到傻眼，但仍禮貌回應「是因為怕算錯，所以才要按」，而這位客人仍表示「所以才要讀書」，讓原PO聽了非常無言。

對此，有網友建議原PO可以回他「有讀書的都在領薪水，像我們這種沒讀書的，只能當老闆發薪水」、「讀了書像你一樣，寧可不要讀」，有人則直言「有讀書不代表有水準，說話那麼難聽」、「看來這位有讀書的客人，沒有學習到銀貨兩訖的概念」、「書讀再好有什麼用？做人基本禮貌都沒有」，也有店家表示「我也都一定會按計算機，錯帳一次就知道找帳非常麻煩」。