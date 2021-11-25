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路上一堆店倒掉「全變藥局」 內行曝暗黑真相：根本賺爆

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發問「藥局是不是越開越多間？」引發網友熱烈討論。圖／ingimage
有網友好奇發問「藥局是不是越開越多間？」引發網友熱烈討論。圖／ingimage

受到新冠疫情影響，許多店家遭受重創，紛紛關門歇業。然而，就有一名網友發文表示，經過捷運站附近發現餐廳倒了，正在改裝準備開藥局，讓他不禁疑惑「藥局是不是越開越多間？」引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，「公司附近的理髮店倒了，現在變成藥局，家裡附近的洗衣店收了，現在變成藥局，剛經過捷運站附近發現本來的餐廳倒了，正在改裝要開藥局」，且新開的店面都是乾淨明亮的形式，因此發問「有沒有藥局越開越多間的八卦？」

貼文一出，網友紛紛回應「對啊！家裡附近的店倒了都變成藥局，看來這2年真的很賺」、「真的耶，昨天也發現有麵店關掉變藥局」、「台灣人愛吃藥不是唬爛的」、「就日本藥妝店概念」、「外行的永遠說別人好賺，沒看到倒掉的一堆」、「好賺？別鬧了...多少藥師想轉職轉不了啊」。

另外，也有網友分析關鍵，「診所現在都把開藥交給藥局了，需求變多了吧」、「原本幾個以前都自己包藥的全部交給藥局了」、「真的好賺，保養食品賣高價，成本才多少」、「定價多少就賣多少，根本賺爆」。

疫情 PTT

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