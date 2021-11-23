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男搭捷運「脫鞋脫襪」她不敢出聲 網勸惦惦：命比較重要

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，搭捷運的時候遇到霸佔博愛座、在車廂內脫鞋脫襪的乘客，但因為擔心個人安全而不敢勸阻對方。圖／ingimage
一名網友提及，搭捷運的時候遇到霸佔博愛座、在車廂內脫鞋脫襪的乘客，但因為擔心個人安全而不敢勸阻對方。圖／ingimage

桃園龜山區21日發生超商人員提醒顧客戴口罩，卻遭到對方刺殺的悲劇，讓許多民眾不敢在公眾場所勸導他人行為。一名網友提及，搭捷運的時候遇到在車廂內脫鞋脫襪的乘客，但因為擔心個人安全而不敢勸阻對方，讓許多網友討論事件。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，一位年輕男子乘坐捷運博愛座，不僅將個人物品放置在旁邊，霸佔兩個博愛座位置，還在車廂內脫除鞋子、襪子；但礙於超商發生的刺殺案，原PO不確定對方的精神狀況，因此也不敢上前勸阻，感慨「這年頭都不敢做對的事情，要是遇上瘋子命都可能沒了」。

一位男子乘座博愛座，並將物品放置在旁邊位置，引起原PO不滿。圖擷自Dcard
一位男子乘座博愛座，並將物品放置在旁邊位置，引起原PO不滿。圖擷自Dcard

不少網友認為該男子的行為觀感不好，也十分認同原PO，「好噁心感覺有味道」、「脫鞋真的不行，正常人根本不會在捷運上脫鞋，離遠一點吧」、「不用糾正了，命比較重要，直接無視就好！」、「現在一堆講一下就要打人殺人的，誰敢當面糾正別人」、「以後要糾正人，身上要有辣椒水，不然下一秒怎樣都很危險」、「佔兩個位置真的很不行，之前疫情時很多人都自己腦補旁邊沒人坐，就把東西都放在上面，很自私，脫鞋子也很噁」。

但也有許多網友覺得，原PO不應該審視對方，「最近下雨，他是不是想晾乾腳？」、「有可能他腳不舒服才脫鞋子」、「捷運看起來很空，有椅子為什麼不能坐？而且有人需要再把包包拿起來就好啊」、「平常看到坐博愛座的人真的沒必要過度審視」、「坐博愛座和素質差是兩回事，可以不要混為一談嗎？」、「博愛座大家都可以坐，觀念請你更新一下」。

博愛座 捷運 車廂 桃園

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