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今變天點了必遲到的餐！它成外送員共同惡夢 勸夥伴「能棄單就棄單」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

冷空氣襲台，截至今天清晨最低溫來到12.3度，明天甚至有機會下探11度，勢必有不少民眾打算吃火鍋暖暖身體。不過卻有外送員表示，這時候火鍋外送訂單成了最大的惡夢，建議各位夥伴「能棄單就棄單」。

昨日一名外送員在臉書社團外送員的奇聞怪事預告，冷空氣即將襲台，呼籲各位外送夥伴看到火鍋單，最好「能棄單就棄單，該轉單就轉單」。叮嚀大家不要為了等一份火鍋訂單，錯失一整個餐期，「留下悔恨與遺憾」。

小火鍋示意圖。記者施鴻基／攝影
小火鍋示意圖。記者施鴻基／攝影

不少外送員看了相當贊同，紛紛表示「珍惜單量遠離三媽」、「遠離火鍋單，才能擁有健康的外送人生」。有人分享自身經驗，「中午第一單就接到別人棄單的7個小火鍋，很後悔我為甚麼要接」。也加碼分享「冬天的火鍋，夏天的飲料，宵夜的鹽酥雞」通通都成了惡夢。

多名外送員表示，冷空氣一來，「火鍋勢必拖餐拖到爆」，要是餐點冷掉還會讓被客訴的機會大增。也抱怨不少店家「明明可以煮好再按完成餐點」，卻都直接按完成「真的很有事」。

有民眾看到文章便請教應該點什麼最保險？有人開玩笑稱自己煮最安全，原PO則回應「不用煮鍋的都還好」。不過也有人質疑呼籲棄單、轉單的做法，認為「這麼怕等，還是換工作實在」。

外送員 火鍋

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