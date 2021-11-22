店員對蛋糕吐二手菸還狂笑 店家急解僱：8月1日後消費可退費

近日網友發現一名蛋糕店女店員在店內大吸電子菸，女店員甚至將二手菸吐進裝有蛋糕的冰箱中，引發網友砲轟「噁心到不行」。對此，事發店家品好乳酪在臉書上表示，已將該名女店員開除，此外，若是在 2021年8月1日至2021年11月19日間，有到台北誠品武昌店消費者，可持發票退款。

有網友在論壇Dcard上貼出一段影片，一名蛋糕店女店員在店內吸二手菸，不只如此，她甚至刻意打開冰有蛋糕的冰櫃，往櫃中吐出二手菸，接著她訕笑後便站起來繼續服務客人。

該網友傻眼表示，「電子菸吐出來的菸，直接吐到冰箱裡，看到內文打蛋糕，真的噁心到不行，請問這樣是要讓客人吃你的二手菸嗎？」還有網友留言「有夠沒水準」、「沒水準沒素質，自以為有趣」、「是要傳染新冠肺炎給客人嗎？」

對此，事發店家品好乳酪在臉書上表示，影片是發生在台北西門町門市的事情，為了懲罰做錯事的店員，因此已將女店員開除，不過店家也呼籲「不要肉搜她了」，並表示，「小孩子有時候是需要第二次機會的」。

在賠償方面，店家表示，「該名夥伴是在 2021年8月1日到職，而影片是在2021年10月8日所拍攝，因不能確保是否為單一次的行為，因此若是在 2021年8月1日至2021年11月19日間，有到台北誠品武昌店消費的朋友，可持發票或是可顯示消費紀錄的憑證，至櫃上退款或是私訊 Facebook 粉絲專頁，聯繫退款事宜」。

針對店家後續做法，網友留言「員工做錯，但店家處理方式很好，毫不推卸責任 也願意退費負責」、「這人真的很離譜，品好有夠慘的請到這種人，麻煩退費的都讓她賠償」。

還有網友質疑「除了噴煙的人，拍攝的人呢？這明顯是一個以上的店員玩鬧，怎麼只有噴煙的人被解僱？其他覺得這樣玩沒差的店員，也是潛在風險，只能希望店家能更小心往後員工訓練」，店家則回應「拍攝者是她的朋友，她知道錯了，還請您原諒她」。

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