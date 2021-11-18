日本作家批台灣交通問題多「30年一樣爛」 網嘆：已放棄治療

台灣交通問題多，死亡事故頻繁發生，是非常嚴重的問題。最近有日本作家就撰文，分析台灣交通的弊病，並認為往後日本網友來台旅遊，務必須要擔心交通安全。

在台生活的日本作家田中美帆，近日於日本媒體「yahoo」專欄，以「在台灣旅行解禁前需要知道的事 談當地交通狀況之嚴重性」為題撰文。田中在開頭提到在10月中，不幸被機車追撞身亡的作家陳柔縉。由於陳柔縉的「宮前町九十番地」等四本著作也有被翻成日文版，對日本讀者並不陌生。且田中過去撰寫臺灣牛肉麵發展題材的文章時，就曾訪談陳柔縉取材，還得到她的贈書。

結果因為一場交通事故，使得田中再也無法和陳女士見面，讓她感到悲傷且憤怒。田中查閱台灣交通部的資料，發現在2020年時，台灣的交通事故總數為36萬2393人，死亡數則是2972人，同年日本的兩項數字則為30萬9000人和2839人。可見得台灣交通事故與死亡次數都不下日本，但是台灣總人口才2300萬人，日本卻有1億2600萬人，可見得出事頻率有多高。

田中還發現，2020年發生的追撞事故，比前一年多了10.3％。到今年8月為止，又比前一年再多11.4％。而死者中當然包括外國人，過去一年共有38位外國人因此喪生。而這三年間在台碰上交通事故的日本人，2019年有25人、2020年有16人、2021年到8月為止有11人。

田中指出，雖然帳面上這些出事的日本人，沒有因為交通事故而死亡，但其實只是統計誤導的假象。像今年二月有一位日本留學生碰上意外，並且在45天後死亡，但卻因為超出事故30天之外，所以並沒有被列入統計。但從前因後果來看，該學生毫無疑問是因為交通事故才喪生的。

田中舉出日本文豪司馬遼太郎的文章，表示他在一九九三年來到台灣時，就曾對紀錄過台灣交通的亂象，認為台灣馬路上不是行人優先，反而是「汽車優先」。如今過了30多年，但駕駛人的心態仍不見改善。很多車輛在通過斑馬線時，根本不會禮讓行人，只要行人稍有不慎，撞到車輛的機率很高。而超速、闖黃燈、無視紅綠燈、轉彎不打方向燈和突然煞車等等，都是家常便飯。

田中另外還提到，台灣不禮讓救護車等緊急車輛的駕駛很多，即使聽到警鈴響起，多數車仍無動於衷。而大眾交通運輸的駕駛素質也堪優，有許多行動不便的老人搭乘公車或計程車時，駕駛常常在他們坐穩前就啟動車輛，害得部分這類乘客跌倒，還常因此爆發口角。

田中認為，台灣交通的問題，絕對不是單一駕駛的問題，而是整個結構上出了弊病。每當她回到日本時，總是會因為用路人的優質水平而受感動。如今台日正在商談「旅遊泡泡」，她希望台灣方面能夠多多注意交通的問題，別讓來到台灣遊玩的日本觀光客，在平均每天有8人因交通事故而死亡的台灣遭遇事故。

文章被轉至PTT後，許多網友大表認同，紛紛回應「正常 日本30年前的交通都比現在台灣好」、「無法反駁」、「看看精美的中永和」、「台灣人騎車開車都不重視路上路人的」、「整個台灣交通設計根本有問題」、「台灣對交通已經放棄治療了」、「講到我心坎裡，但無能為力」、「素質低的人太多了」。