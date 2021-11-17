想退掉家中市話月省80元 內行人曝「救命」優勢：保留較好

隨著科技的發達，行動電話、通訊軟體普及，人與人之間的聯繫方式更多元、更即時，讓市話的使用頻率更低了，有網友表示家中還有一具市內電話，幾乎都沒在使用，問是否該取消？有內行人點出市話具有「救命」關鍵優勢，勸保留較好。

一名網友在《PTT女孩板》發文表示，家中客廳角落有一具市內電話，除了選舉民調、費用催繳外，幾乎沒有人會打市話，但爸媽卻覺得會用得到。但原PO認為除了手機外，還有免費通訊軟體可用，似乎沒必要再每月繳交80元的話機費，好奇問大家「是說現在連手機都沒用打電話了，誰會打市話啊？」

貼文曝光，就有網友建議「不要停比較好」、「不要停，一年也不到1000」、「聯絡爸媽時很好用，爸媽不會一直帶手機在身邊的」、「我沒有停，手機打市話超貴，很多免付費電話也不接受」、「租屋處收訊超差手機打不出去，這個時候就很懷念市話的好」。

另有內行網友點出市話的一項關鍵優勢，「大停電時電話能用」、「停電還可以打，因為電話線含電源」、「市話在發生重大災害的時候會用到」、「打110 、119會直接顯示電話號碼跟電話的地址所在」、「典型的沒有防災意識，緊急的時候就知道多有用」。