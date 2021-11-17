什麼東西漲到讓人心痛？ 眾人點名「這項」：還無法抵制

近期物價上漲讓民眾相當有感，議題也引發關注。有網友好奇問「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」，貼文引發熱議，不少人點名泡麵、青菜、便當，其中尤以便當最讓人有感，感嘆還「無法抵制」。

一名網友在《PTT Gossiping板》發文表示，近期什麼都漲「房價就別說了」，住家附近的水煎包最少要20元，還只是包菜的，蝦仁炒飯含4-5隻蝦，要價100元，換個機油也要200元，好奇問大家「最近有什麼民生日常漲到你心痛？」

貼文一出引發網友怨氣，最多人點名便當，「便當越來越貴了」、「便當全部100起跳」、「便當+10，這種跑不掉的最有感」、「便當漲價，到處都漲，無法抵制」、「三個月前一個便當原本90，然後一直漲，下個月又要漲到140」。

除了便當名，被點名的還有，「泡麵」、「青菜啊，漲幅60%」、「蔥漲到有夠誇張」、「水果跟青菜貴到哭爸」、「你有在買菜煮菜應該更有感」、「自助餐夾青菜付錢有心痛」、「雞排一個要80，根本不敢吃了」、「吃的漲就很痛了」、「百元剪髮越來越少了」、「加油很痛」。