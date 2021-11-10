老闆給員工的薪水袋寫滿字 網友們被感動「真的會更拚」

大批上班族最期待的，莫過於拿到薪水的那一刻。有網友分享自己拿到的薪水袋，老闆在背面寫滿了「雞湯文」，而薪水確實也比外面行情還要高很多。其他網友看到大讚「值得賣命的好老闆」。

有網友在臉書社團爆廢公社分享自己的薪水袋，目的不是為了炫耀多麼高薪，而是老闆在背後寫下滿滿的暖心文字。其中一份寫著「別人看不起你或不看好你，但我不會，你也要證明你值得被尊重。在我心裡你很傲，但同時也優秀。你是人才，而我願成為你的伯樂，未來路上請多指教。」

另一份則寫著「愛之深責之切，你的努力一定會成正比出現在你的薪資上，這也是我對你嚴格的原因。當初你應徵時我就說過，我很嚴也很兇，但一定讓你學的到東西。現在你越來越好，也證明你是可以的！繼續加油！」

滿滿的鼓勵話語讓網友嘆為觀止，「別人家的老闆啊」、「比一些給不多又大道理的人好」、「做得像寫的才是真本事」。不少人異口同聲誇老闆字很美，文字看了相當感動「而且真的會更拚」。原PO也補充說明，薪水並沒有因為字很多就少給，「真的比外面一般行情還要高很多」。

不過也有部分人不吃這套，認為「多少錢才是重點」、「錢準時發比較實在」、「要的是你的奴性噴發」。而寫在薪水袋外面，似乎容易被其他同事看見，引發相互比較的心理。有網友認為寫寫字並不用多花錢，卻能成功收服員工的心「CP值超高的」。

其他上班族也幽默分享自己的薪水袋，「當然是寫餐費扣了多少，遲到扣了多少，曠工幾天扣了多少」、「謝謝您為國辛勞」，而最終結局都是「錢拿到、紙丟掉」。