快訊

整理包／藝FUN券今天開始使用 數位、紙本22項QA一次查

「Museumguan」是哪？台鐵這站有3種英文譯名 網笑：不要疊字字

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友上傳一張台鐵車廂顯示器的圖，站名寫著「Museumguan」，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社二館
有網友上傳一張台鐵車廂顯示器的圖，站名寫著「Museumguan」，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社二館

台鐵及捷運上到站時，皆會有中、英文廣播及顯示器，方便讓國內外旅客辨識，北捷甚至還有台語、客家語，有些站還有日語。近日有網友上傳一張台鐵車廂顯示器的圖，站名寫著「Museumguan」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，他po出台鐵車廂上的照片，顯示器上寫著即將抵達的站是「Museumguan」，令不少人一頭霧水，事實上，這是高雄的「美術館站」，若翻成英文是「Kaohsiung Museum of Fine Arts Station」縮寫為「K.M.F.A」，若是翻成音譯則是，「Mei Shu Guan Station」，台鐵車廂則是把英文的美術館「Museum」及音譯的「Guan」混在一起變成「美術館館」，令原po不禁爆笑，「不要疊字字」。

網友紛紛表示，「感謝指點，我英文不好」、「你解釋得很清楚...但是我只看得懂 他是英文！」、「我想到『宜家家居新店店』」、「簽到處Sign everywhere」。

根據民視報導，台鐵高雄站站務主任吳昌年表示，目前美術館站確實有三種版本的譯名，並強調會去確實了解，統一使用官方的拼音來改善。

台鐵 美術館 車廂

延伸閱讀

搭台鐵買站票卻霸佔親子車廂 他裝傻不聽勸稱：借坐一下

住花蓮出差花蓮！ 基層不滿主管半年領5萬出差費 台鐵回應了

台鐵最美區間車大漏水惹議 作怪空調機竟是「中國貨」

台南鹽行國中建置公車動態顯示器 方便學生搭公車

相關新聞

「Museumguan」是哪？台鐵這站有3種英文譯名 網笑：不要疊字字

台鐵及捷運上到站時，皆會有中、英文廣播及顯示器，方便讓國內外旅客辨識，北捷甚至還有台語、客家語，有些站還有日語。近日有網友上傳一張台鐵車廂顯示器的圖，站名寫著「Museumguan」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

韓國娛樂早就贏台日？網友分析原因：長久經營的文化輸出

台劇、日劇曾經風靡亞洲，近年韓國流行文化崛起，不僅在亞洲大夯，許多韓國影視作品、明星也登上國際舞台，特別是Netflix韓國影集《魷魚遊戲》獲得平台最多觀賞次數。一名網友提問「韓國現在是不是打爆日台了？」引起許多網友回應。

物流不塞了？雙11買氣回不去 過來人揭搶便宜陷阱：超騙

這個月你網購了嗎？隨著1111即將到來，各大電商都祭出看似相當優惠的活動。然而有網友發現近日網購準時到貨，也不再有物流塞車的新聞，不禁好奇「今年雙11買氣是不是變差了？」留言紛紛指出這期間充斥「假優惠」且限制又多，讓人越來越提不起勁。

婦人自助餐只買三碗白飯 老闆得知原因後夾滿菜肉給她

自助餐可以隨意搭配菜式，價格也不盡相同。一位婦女每次到自助餐店只夾一樣菜、外帶三碗白飯，有一次結帳卻不夠零錢，老闆在得知原因後，馬上幫婦女夾滿菜肉，讓不少人看了感動。

婆婆愛送「亮片長輩風」二手衣讓她好困擾 網友教一招解決　

每個人都希望能有夢幻衣櫃，裡面都是自己喜歡的衣服，隨手拿一件就能美美亮相，但如果衣櫃裡的衣物，有一大半是自己不喜歡的，連挑衣服都變成苦差事了。有位女網友在Dcard結婚板無奈表示，婆婆喜歡送穿過的二手衣給她，她不好意思拒絕，只能讓那些莫名其妙的「婆婆牌」衣服躺在衣櫃生灰塵，不勝其擾。

他淘寶買東西等一個月還沒收到 要求退款被回「等祖國統一再買吧」

雙11電商大戰甫開打，不少消費者早已物色好想買的物品，想拿到貨卻是困難重重。一名網友表示在淘寶的汽車用品店購買相關物品，不過直到最近一個多月了都還沒收到，於是要求店家退款，當下卻被店家回覆「算了親，等祖國統一那會再買吧」，讓他看了怒斥「親…親你X個屁！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。