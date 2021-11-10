「Museumguan」是哪？台鐵這站有3種英文譯名 網笑：不要疊字字
台鐵及捷運上到站時，皆會有中、英文廣播及顯示器，方便讓國內外旅客辨識，北捷甚至還有台語、客家語，有些站還有日語。近日有網友上傳一張台鐵車廂顯示器的圖，站名寫著「Museumguan」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在「爆廢公社二館」發文，他po出台鐵車廂上的照片，顯示器上寫著即將抵達的站是「Museumguan」，令不少人一頭霧水，事實上，這是高雄的「美術館站」，若翻成英文是「Kaohsiung Museum of Fine Arts Station」縮寫為「K.M.F.A」，若是翻成音譯則是，「Mei Shu Guan Station」，台鐵車廂則是把英文的美術館「Museum」及音譯的「Guan」混在一起變成「美術館館」，令原po不禁爆笑，「不要疊字字」。
網友紛紛表示，「感謝指點，我英文不好」、「你解釋得很清楚...但是我只看得懂 他是英文！」、「我想到『宜家家居新店店』」、「簽到處Sign everywhere」。
根據民視報導，台鐵高雄站站務主任吳昌年表示，目前美術館站確實有三種版本的譯名，並強調會去確實了解，統一使用官方的拼音來改善。
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