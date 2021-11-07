蚵仔煎、蝦仁煎賣80元？網友嘆：夜市只會加速滅亡

台北市物價高漲，許多人喜歡到北部以外地區，享受便宜美食。一名網友提及，在高雄瑞豐夜市吃晚餐，卻發現蚵仔煎跟蝦仁煎各賣80元，感到很驚訝，疑問道「不是說南部物價便宜嗎？」引起不少網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，一天衝到高雄，並在瑞豐夜市吃晚餐，走過一家攤販時，因為外頭不見餐牌價目，因此進店裡拿菜單後，發現蚵仔煎跟蝦仁煎分別各賣80元，讓原PO不禁喊道「真的嚇到我了，不是說南部物價便宜嗎？這有大到賣80？」。

許多網友留言表示，這並非新鮮事，「蚵仔寮的很雷，蚵有夠少，錢可以省下來」、「蚵仔沒幾顆，都在吃麵粉吧」、「現在魚肚湯都半片的」；有網友則認為價格不合理，「價錢標80，根本不會有人去吃」、「就不要吃它自然降價」、「80老子會直接走人」、「東西不乾淨，價錢又貴」、「比雙北還貴呢」。

不過，也有網友認為，物價上升也是逼於無奈，「反正便當也一堆$80以上」、「因為攤位租金非常貴啊」、「房價漲上來，這些就會漲」、 「夜市這樣搞只會加速滅亡」。